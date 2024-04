Non comprare mai il posto assegnato in aereo | Una hostess rivela la tattica per farti alzare anche se lo hai pagato

Nel momento in cui stai comprando un volo non acquistare il posto sull’aereo perché l’hostess ti farà cambiare posto con questa tecnica.

La pianificazione di un viaggio richiede sempre più cura e attenzione nel dettaglio, così da evitare che i costi arrivino alle stelle. Sulla base di tale motivazione i “viaggiatori” esperti non si limitano a scegliere la destinazione e il volo con il quale raggiungere la location, ma al tempo stesso garantire a sé stessi anche un cospicuo risparmio.

Sulla base di tale motivazione sono aumentati a dismisura i viaggiatori che scelgono tratte aeree alle prime luci dell’alba, oppure la sera tarda, le quali solitamente hanno un costo inferiore rispetto alla programmazione quotidiana.

Allo stesso modo, poi, dobbiamo fare attenzione a comprare i posti “assegnati” in areo perché potreste trovarvi a spendere un sacco di soldi ed essere cambiati di “posto” dalle hostess prima del volo.

Sono diverse le motivazioni per le quali si verifica ciò e a rompere il silenzio è stata proprio un’ex assistente di volo ha svelato quale mistero si cela dietro il “change” del posto in areo, che non può essere impedito.

Come risparmiare sul posto in aereo?

La possibilità di compare un posto in aereo si è poi trasformata in una fantastica strategia di mercato da parte delle compagnie, così da assicurarsi il lato finestrino, il sedile lontano dal bagno e non troppo vicino alla cabina di pilotaggio oltre che rimanere al fianco delle persone che le quali viaggeremo. Un perfetto escamotage applicato principalmente dalle famiglie con bambini, così da rimanere tutti vicini.

Non sempre però aver acquisto in precedenza il “posto” in aereo che lo assicura, dato che in tal senso c’è qualcosa che non va in alcun modo sottovalutato e si tratta dell’intervento delle hostess.

La regola del “leggere la stanza”

In particolar modo attraverso un video pubblicato sui social, l’assistente di volo Mitra Amirzaded ha spiegato perché comprare i biglietti con posto riservato potrebbe risultare uno spreco di denaro.

L’assistente di volo rivela che prima ancora che l’aereo si prepari per il viaggio, il personale di bordo legge in un certo qual modo la stanza, così da capire chi si trova insieme in quel momento e chi invece no. Sulla base di tale motivazione, quindi, spesso viene chiesto da una persona da sola di scambiare il posto con qualcun altro così da fare in modo che familiari e coppie possano rimanere l’un al al fianco dell’altro, promettendo di non essere messi imposti critici come il corridoio, la toilette e la cabina di pilotaggio dove si trova il secondo scompartimento servizi.