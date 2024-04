Questi 5 alimenti ti mandano in pappa il cervello | Smetti subito di assumerli, parla la psichiatra

Stai attento a quel che mangi! Questi cinque alimenti ti mettono in black out il cervello. Lo dice l’esperto.

I nutrizionisti continuano a ripeterci, come una sorta di mantra, la fondamentale importanza di seguire una dieta, intensa però come alimentazione, sana, varia, bilanciata e controllata. All’interno di essa non devono mai e poi mai mancare frutta e verdura fresca di stagione. E ora che la primavera è giunta saremmo di certo indotti a mangiarne di più.

In estate poi, dati e sondaggi alla mano, il suo consumo cresce a dismisura. Fatto sta che talvolta per via dell’eccessiva frenesia della vita moderna siamo soliti non dedicare la giusta attenzione a ciò che acquistiamo al supermercato, che cuciniamo e poi mangiamo. In sostanza ci dimentichiamo che da ciò dipende la nostra salute.

E ciò è decisamente molto molto grave. Difatti essa non è solo il dono più prezioso ma anche più instabile e fragile che possediamo sia a livello fisico che psicologico. E se mangiamo male poi non possiamo pensare o, quel che è peggio, pretendere, di stare bene. In ogni caso, soprattutto quando percepiamo i classici attacchi di fame, propendiamo per l’assaggio di cibi decisamente poco sani.

Attento a cosa mangi o ti va in pappa il cervello!

Ed è per questo motivo che non dovremo mai e poi mai andare a fare la spesa quando percepiamo il classico buco allo stomaco, dunque vicino all’orario di pranzo o di cena. Il trucco poi per non cadere in tentazione a farne quasi indigestione è poi non comperarlo proprio. Fatto sta che talora cediamo al suo fascino magari per far contenti i nostri figli.

Non per nulla loro sono particolarmente attratti da questa tipologia di cibo. Diciamo che soprattutto quando sono molto piccoli non mangerebbero praticamente altro. Sta a noi adulti insegnare loro, con qualche trucchetto, a nutrirsi nella maniera più corretta possibile. E lo stesso dovremo fare noi, tenendoci lontani da questi cinque alimenti che alla lunga ci mandano in pappa il cervello.

Gli alimenti killer

A svelarcelo senza tanti giri di parole è Uma Naidoo psichiatra di Harward che sostiene a più non posso che noi siamo realmente, come recita un famoso detto, ciò che mangiamo. E per stare bene dobbiamo stare lontani dagli zuccheri raffinati che sono nemici della memoria. Occhio anche ai cibi fritti che sono pure un attentato per la nostra linea.

Lo stesso dobbiamo dire degli insaccati che causano la ritenzione idrica. E lei a sua volta provoca la cellulite. Oltre a ciò non sono il massimo per la nostra mente. Attenzione poi, per gli stessi identici motivi ai carboidrati con un alto indice glicemico e agli alcolici dove lo zucchero è super presente. Allo stesso modo, aggiungiamo noi, non consumiamo nemmeno le bibite gassate e zuccherine.