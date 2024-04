Vicini molesti con musica a palla? Arriva l’apparecchio per spegnerla da casa tua

Hai dei vicini che amano ascoltare a volume un po’ troppo alto la musica? Niente paura! Ora la spegni con questo apparecchio.

Chi abita in condominio o in una palazzina sa che non è indubbiamente facile vivere in armonia con gli altri condomini. Se da un lato è necessario rispettare le regole presenti nel regolamento, che tutti quanto dobbiamo ben conoscere, lo è anche il fatto di mettere in pratica il buon senso.

Diciamo che mettere in scena alcuni trucchetti, assolutamente leciti, può permetterci di vivere serenamente senza disturbare gli altri. Rispettare gli spazi comuni oltre che gli orari di riposo è indubbiamente qualcosa di vivamente consigliato, come quello di non tenere mai il volume della televisione troppo alto.

Se amiamo seguirla anche la sera fino a tardi dobbiamo fare uso di cuffie. Ormai le troviamo in vendita ovunque e non ci sono scuse per non usarle. Lo stesso possiamo fare se tendiamo ad alzare un po’ troppo anche il volume dello stereo, al quale magari abbiamo pure attaccato un sacco di casse.

Stop ai vicini molesti con la musica palla con questo strumento

Al di là del fastidio che possiamo creare ai vicini che magari vogliono riposare o devono studiare o lavorare visto che ora come ora va davvero forte il chiacchieratissimo smart working, non fa bene nemmeno a noi ascoltare dei contenuti a questa maniera. Abituiamoci dunque a non farlo se non vogliamo avere dei gravi problemi di udito.

Inoltre ciò, alla lunga, può portarci a grandi difficoltà nel riuscire a dedicarci come si deve al riposo, soprattutto notturno. E ciò non è affatto il massimo per la nostra salute sia fisica che psicologica. Tuttavia se invece siete voi che non ne potete più della musica sparata a palla dai vostri vicini, basta che mettiate questo semplice apparecchio in casa vostra per abbasarla.

L’invenzione che divide

Parliamo indubbiamente di qualcosa di super rivoluzionario e che fa leva sulla Tecnologia che è sempre più all’avanguardia. In particolare riguarda, udite udite, la super chiacchierata Intelligenza Artificiale che sta invadendo sempre più moltissimi settori lavorativi. Grazie ad essa però il programmatore e artista argentino Roni Bandini ha ideato Reggaeton Be Gone.

Quest’ultimo apparecchio è in grado di abbassare il volume della musica. Tuttavia non si tratta di qualcosa che troviamo in commercio. Lui ne ha parlato sui Social ma, a quanto pare, non ne vuole fare, almeno per ora un vero e proprio business. Intanto c’è chi si chiede se sia giusto o meno utilizzare un escamotage di questo tipo per risolvere la questione o se non siamo meglio contattare l’amministratore condominiale.