Nokia 3310, ti ricordi l’iconico cellulare? Se lo vedi giro allerta le forze dell’ordine | Lo stanno usando per fare questo

Ti ricordi del Nokia 3310? Se vedi qualcuno che lo sta usando devi chiamare subito le forze dell’ordine perchè potresti essere a rischio.

Te lo ricordi l’iconico dispositivo cellulare, il Nokia 3310? Sì, proprio lui, lo smartphone che hanno avuto proprio tutti coloro classe ’90 e precedenti. Con ogni probabilità i Millennial non sanno nemmeno di cosa stiamo parlando, insomma stiamo parlando di qualcosa da boomer, ma a noi ci piace veramente così.

Chi negli anni 2000 era un adolescente o poco più, con ogni probabilità ne ha avuto uno e siamo certi di sbloccare un ricordo. Piccolo schermo, tastierino e una serie di funzionalità che poi nessun altro dispositivo ha avuto. Avete presente shake? Sì, quel giochino sul dispositivo, con un serpentello da guidare e da far diventare sempre più lungo ingoiando i mattoncini. Insomma, ci hanno giocato veramente in tanti.

Ma tra i messaggi da scrivere premendo ripetutamente sui pulsanti, le suonerie da scrivere come se fossero delle sinfonie e molte altre funzionalità che i giovanissimi non conosceranno mai, ecco che oggi questo modello è tornato in auge.

Negli ultimi sono molti tornati ad utilizzare questo dispositivo, ma il motivo sono in pochissimi a conoscerlo, attenzione se lo vedi utilizzare.

Una nuova generazione di Nokia

Dopo il 3310, Nokia ha proposto moltissimi modelli di cellulare, anche alcuni smartphone, ma di recente l’azienda sembra essere sparita dal mercato. Dopo tanto successo, questo silenzia sembra non soddisfare i nokisti per eccellenza.

Qualche anno fa, Nokia aveva pensato anche di proporre un nuovo 3310, ma non poteva mai essere uguale all’originale. Il primo modello era pressapoco indistruttibile, con la scocca resistente, con una batteria quasi impossibile da scaricare. Il nuovo modello era totalmente diverso dal suo avo e non ha riscosso il successo che tutti credevano avrebbe invece avuto. Ma lasciano da parte la storia di questo iconico telefono, oggi se qualcuno lo utilizza, le finalità non sono di certo delle migliori.

I ladri di automobili utilizzano l’indistruttibile dispositivo

Come in molti sapranno negli ultimi mesi sono aumentati i furti di automobile e questo ha portato a una crescente attenzione degli automobilisti nei confronti della loro vettura. Numerose sono le vetture che sono in pericolo quando c’è un Nokia 3310 nelle vicinanze. Sembra che questi dispositivi siano utilizzati per riuscire a creare interferenza con la tecnologia keyless.

Particolarmente in pericolo sono le Toyota facili vittime dei malintenzionati. Il dispositivo in abbinamento con quelli JBL riesce ad entrare nel punto debole del sistema dell’automobile e quindi permettere ai ladri di intervenire.