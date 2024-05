Patente, ti suggerisco un bel modo per perdere tutti i punti in una botta sola, non è difficile | Potresti esserci già riuscito senza saperlo

Tutti i giorni corriamo il rischio di perdere qualche punto sulla patente. Ma c’è un modo per perderli tutti assieme e forse non lo sai.

Gli automobilisti dal 2003 hanno visto l’introduzione della patente con i punti, un sistema utilizzato per penalizzare le violazioni del Codice della Strada. Ma anche per premiare i virtuosi.

Un modo per cercare di introdurre più consapevolezza in chi si mette alla guida di un veicolo, che può diventare una vera arma letale, come le cronache ci raccontano troppo spesso.

A stabilire quanti punti vengono decurtati dalla patente e in che occasione ci pensa l’articolo 126 bis del Codice della Strada che recita: “All’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida […] subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata […]”.

Il fatto è che pochi conoscono i valori della suddetta tabella, e qualcuno potrebbe, senza rendersene conto, rischiare di perdere tutti i punti patente in una volta sola. Scopriamo in che modo.

Punti patente: come perderli tutti in una volta

La patente ha un punteggio di 20 punti attribuiti al rilascio, come abbiamo visto. E per chi non commette nessuna infrazione ogni 2 anni sarà premiato con 2 punti, ma fino ad averne un massimo di 30. Questa è infatti la soglia limite. Quando invece i punti vengono decurtati a seguito di una violazione, se nei due anni successivi non se ne commettono altre, saranno reintegrati automaticamente.

E per chi rimane a 0? In questo caso le cose cambiano. La patente sarà messa in revisione, pur potendo guidare per 30 giorni successivi alla notifica, e l’automobilista dovrà sostenere un nuovo esame alla Motorizzazione. Ma veniamo al punto cruciale. È possibile perdere tutti i punti patente in una volta sola? Scopriamolo.

I casi possibili

Mettiamo il caso che tu venga fermato per un controllo mentre hai appena azzardato un sorpasso pericoloso in un punto in cui non dovevi. I primi 3 punti saltano per “Mancato accertamento delle condizioni per effettuare il sorpasso”. Le forze dell’ordine poi scoprono che non hai la cintura di sicurezza, e sono altri 5 punti in meno. Non solo. Per non sentire il segnale acustico della cintura, stai utilizzando un gancio di chiusura, e questo comporta “Alterare il corretto uso delle cinture”. Altri 5 punti.

Sulla patente è indicato l’uso di occhiali, ma non li indossi. Lo sai che anche per questo motivo ti saranno sottratti 5 punti? E infine, in macchina siete in 6, hai dato un passaggio a qualche amico, tanto dovevate fare solo pochi chilometri. Due punti in meno, totale: meno 20 punti sulla patente in un attimo.