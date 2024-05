Addio monopattini, da ora fai prima a indossare queste scarpe del futuro per andare al lavoro | C’è già boom di preordini

Effetto pandemia evaporato, i monopattini non sono più in hype. Il boom delle scarpe del futuro per andare al lavoro.

Sono stati una delle grandi novità portate in dote dalla maledetta pandemia da Coronavirus, la cartina di tornasole dell’esplosione delle “due ruote” come mezzo di locomozione principale, anti-Covid. Un fenomeno non solo italiano, ma europeo e a livello globale.

Grazie anche ai monopattini, ci fu un incremento considerevole dei mezzi a due ruote. Un aumento che si è protratto anche dopo la fine del lockdown, ormai quei mezzi velocissimi e anche un po’ pericolosi, erano diventati un’eccezione e non la regola.

Sì, utilizzati principalmente per le consegne, ben presto i monopattini sono diventati un mezzo per i piccoli spostamenti, un vero e proprio boom testimoniato dagli “affitti 2.0”, ce ne sono talmente tanti in giro che basta un’app per utilizzarlo.

Ma ora che le cose si sono sistemate, adesso che la vita normale è tornata di moda, l’effetto dei monopattini potrebbe essere svanito, anche perché all’orizzonte ecco nuovi dispositivi: scarpe del futuro per andare al lavoro.

A passi di Moonwalker

Un tempo i Moonwalker erano dei passi molto assimilabili a un iconico Michael Jackson, ora sono delle scarpe robotiche inserite dal Time tra le 200 invenzioni del 2023, il primo dispositivo di mobilità in assoluto che consente di camminare alla velocità di una corsa.

Progettato con una trasmissione AI adattiva, puoi coprire più distanze, a secondo del ritmo del singolo individuo. Disponibili in una sola taglia anche se possono essere adatti alle taglie da uomo USA 7,5 -13 / alle taglie da donna USA 9 -13,5, da 41,5 nostra tanto per intenderci. Possono supportare un peso massimo di cento chili, per chi supera questo peso, nessun problema: i Moonwalker potrebbero essere perdere di prestazioni ma nulla più.

Un dispositivo credibile: le caratteristiche

Sarà per moda, sarà perché potrebbero davvero essere il futuro. Ma nei primi giorni in cui Shift Robotics li ha messi in commercio, direttamente sul proprio sito ufficiale, 570 persone le hanno finanziate online con 329 mila dollari, investendo almeno 799 dollari ognuno.

Potenza nominale: 300 watt. Coppia massima 8 Nm, 10 gradi la pendenza massima, e un controllo motore orientato al campo. E ancora, distanza di frenata 3 piedi (poco più di 90 cm) su strada asciutta. Tra le sue caratteristiche è resistente all’acqua (IP54) e la capacità della batteria 3,0 Ah, 65 W la potenza di carica massima accettata, i Moonwalker sono compatibili con USB-C PD, ci vuole circa un’ora e mezza per la ricarica. Un nuovo tipo di micromobilità? Ai posteri l’ardua sentenza.