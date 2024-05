Autovelox, c’è un dato scritto in piccolo che manca sempre nel verbale: se non lo trovi cestina pure la multa, è nulla

Gli Autovelox e le sue mille contraddizioni. In attesa del nuovo Codice della Strada, se manca questo nel verbale, la multa è nulla.

Vuole per le sue tante contraddizioni, vuoi perché è diventato il chiodo fisso di Salvini a tal punto da limitarne il suo uso con il nuovo Codice della Strada in arrivo per l’estate, placet del Senato al disegno di legge, l’Autovelox è sempre argomento di discussione.

A breve taratura e correttezza degli Autovelox saranno argomento di un ulteriore controllo con l’introduzione obbligatoria di verifiche periodiche, una mossa che ha un perché considerando i ricorsi vinti da molti automobilisti in quanto sin troppi rilevatori di velocità non erano a norma. Non solo.

Una volta che il disegno diventerà legge, l’Autovelox non potrà rilevare più di una multa in un tratto stradale gestito dallo stesso ente, in un arco di tempo identificabile in un’ora: in pratica verrà applicata una sola sanzione, quella più elevata, aumentata di un terzo se risulta più favorevole. E ancora.

Non potranno invece più essere installati Autovelox sulle strade urbane dopo il limite di velocità è fissato a 50 chilometri orari, faranno eccezione i casi di contestazione immediata. Brutte notizie per i fan delle zone 30 e per chi utilizza i misuratori di velocità come un “bancomat”, come ama ripetere Matteo Salvini.

Una valanga di ricorsi vinti

Questo è quello che diventerà norma non appena il nuovo disegno di legge governativo, passato già alla Camera, otterrà il sì anche dal Senato. Nel frattempo tutte le multe figlie dell’Autovelox sono legittime? La risposta è no. Lo stato di necessità (comprovato), l’illegittimità dell’accertamento, l’erronea o incompleta verbalizzazione costituiscono parte della valanga di ricorsi vinti. Non solo.

Al di là di queste macro vulnerabilità del chiacchieratissimo Autovelox c’è un sorprendente dato che, se manca nel verbale, rende nulla la multa.

I dettagli fanno la differenza

Omologazione e taratura. I due termini che, se non rispettati, possono rendere l’Autovelox non a norma, quindi impossibilitato a fare multe. Il primo caso è una conseguenza naturale del rilascio del dispositivo stesso: l’omologazione garantisce la funzionalità e il rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite dalle leggi.

Se nel caso dell’omologazione l’Autovelox o esce fallato o è ok (non c’è una seconda chance) nel caso della taratura è obbligo della polizia dimostrare tutti i controlli effettuati sull’apparecchio, da mostrare in caso del ricorso del presunto trasgressore. In mancanza della prova documentale anche se l’Autovelox ha fotografato un automobilista-trasgressione, la multa sarà nulla, quindi non bisognerà pagare nulla.