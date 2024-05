Il prezzo di questo materiale è ai suoi massimi storici | Rivendi subito gli oggetti che hai in casa fatti così, oggi valgono doppio

Pensi all’oro, immagini qualche metallo prezioso. E ti ritrovi con il prezzo di un altro materiale ai massimi storici. Ecco perché.

Non sarà come i bitcoin, la criptovaluta più desiderata ma a che la cartina di tornasole di queste monete virtuali che hanno destabilizzato, e non poco, i mercati negli ultimi anni. Ma il sali e scendi dell’oro offre uno spunto di riflessione.

Soltanto a inizio aprile il suo valore era di 2.265,73 dollari all’oncia, un incremento davvero considerevole, figlio di quell’ipotesi di un taglio dei tassi promesso dalla Fed, dalle tensioni politiche e la domanda cinese.

Ma quando tutti si meravigliavano di quel +16% e di un record mai visto, ecco che l’ora torna con i piedi per terra. Nessun crollo, sia chiaro, ma quelle riduzioni, dello 0,46% e dello 0,36% per l’oro con consegna a giugno (Comex) hanno come diretta conseguenza un’analisi un po’ approfondita di questo fenomeno.

Stiamo sempre parlando di numeri altissimi per l’oro, mai visti, ma l’inizio di questo piccolo calo potrebbe protrarsi nel tempo. Mentre qualche altro metallo prezioso non solo è ai massimi storici, ma sono anni che si sta mantenendo ad alti livelli.

Da tre anni in hype: ecco perché

Il trend ascendente dell’argento è cominciato a giugno 2021, ma in questi tre anni è intensificato sempre di più l’aggancio di quota 28,3 dollari l’oncia, ovvero nuovo massimo da giugno 2021. A differenza dell’oro, però, niente cali. È stato una lenta ma continua crescere.

Tante le cause, almeno secondo gli analisti: la più importante è che in questo 2024 le importazioni di argento da parte dell’India sono volate ai massimi livelli e di questo passo l’anno in corso passerà alla storia. A rendere questo crescendo, rossiniano, è anche la politica monetaria data dai prossimi tagli del costo del denaro o le mosse della FED e della BCE, senza dimenticare il suo deficit di produzione: se ne produce di meno, il suo valore inevitabilmente cresce.

Le previsioni

Oltre questa analisi, colpisce certamente il perdurare della sua crescita di valore, merito del cosiddetto incrocio dorato, quella fase in cui la media mobile a 50 giorni riesce a superare al rialzo la media mobile a 200 periodi.

E le previsioni di breve termine sono per un ulteriore rialzo del prezzo dell’argento. Dopo la nuova fiammata, sempre secondo gli analisti, la resistenza da tenere d’occhio è quella a 28,3 dollari l’oncia. Se dovesse cadere, ci sarebbe poi quella a 29 dollari e successivamente la soglia psicologica di 30 dollari. Ma guai a dare tutto per scontato, è un’ipotesi tutta da verificare al netto di imprevisti e sviluppi inattesi.