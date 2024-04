Vacanze per chi è a bolletta: con questi trucchi vai dove vuoi spendendo due lire | Pure la guida turistica gratis

L’estate si avvicina sempre di più tutti noi desideriamo partite per un viaggio incredibile, anche se siamo davvero in bolletta!

Quella che ti sembrerà essere un’impresa impossibile, invece, è il frutto attento di uno studio fatto sul campo e che deve cominciare nei tempi e nei modi giusti.

Controlla bene tra i tuoi risparmi perché, anche se sono davvero irrisori, sono cerca che una parte può essere investita per un bel viaggetto così da gratificarti con quale giorno i relax da poter trascorrere in una città che volevi tanto disiderare.

Non si tratta altro di attuare alcuni escamotage su come gestire le spese da avviare prima di partire e vedrai anche tu che la vacanza diventa proprio a portata di tutti; quindi, non ti lasciar demoralizzare e comincia a pianificare la tua vacanza.

Ecco cosa ti serve prima di partire e da dove cominciare per la ricerca dalla destinazione e identificare, così, ciò che fa per noi.

Come risparmiare sulle vacanze e fare un viaggio su misura per noi?

Cerchiamo di ottimizzare tempi e soldi da investire per le vacanze, dopo aver individuato il nostro budget, poi, selezioniamo una rosa di città che vorremmo visitare e in che periodo dell’anno. Su quest’ultimo punto, poi, inutile dire che meglio scegliere location che sono in alta stagione, ma che possiamo visitare ugualmente in modo sereno.

Scegliamo anche quanto tempo stare in vacanza, gironi o settimane a seconda di desideri e possibilità, adesso abbiamo tutto ciò che serve per avviare la nostra ricerca serratissima per la vacanza dei sogni.

Ecco come prontare la vacanza (quasi) gratis

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, per prenotare una vacanza low cost e ottenere anche delle agevolazioni gratis, come la guida turistica ad esempio, dobbiamo effettuare una serrata ricerca dei costi di mercato e capire quali offerte ci permetteranno di risparmiare.

Innanzitutto, se contate di partire a dicembre del 2024 cominciate a organizzare il viaggio già adesso, prima riuscirete a pianificare tutto più sarà alto il risparmio. Allo stesso modo confrontato ai prezzi tra le varie piattaforme, non facciamo riferimento soltanto a Booking ma anche Trivago e persino FreeTour. Le piattaforme di riferimento, infatti, da molto tempo a questa parte mettono a disposizione dei pacchetti completi che riguardano l’hotel e persino il volo da prenotare, mettendovi in contatto anche con un eventuale azienda di transfer, oppure nel caso in cui decidiate di prenotare un mezzo per voi. Al tempo stesso, dopo aver completato la prenotazione, queste aziende vi metteranno a disposizione anche i collegamenti diretti con le guide del posto, quindi, non risparmierete soltanto sulla vacanza da effettuare ma anche sui costi da sostenere una volta giunti in città!