Ecco il trucco fai da te per cancellare tutti i graffi sulla carrozzeria | Costa 2€ al supermercato

Fai moltissima attenzione ai graffi che sono presenti sulla carrozzeria perché possiamo rimuoverli con meno di 2 euro, così la tua auto torna proprio come nuova.

Prendersi cura della propria macchina, dunque, vuol dire eseguire delle manutenzioni costanti e in modo preventivo. In questo modo, poi, dobbiamo fare sempre il punto della situazione e cercare di riparare quelle piccole cose che ti permetteranno di tenere la tua macchina sempre nuova, come appena uscita dall’auto salone.

Cerchiamo di stilare una lista delle cose che, ciclicamente, vanno effettuate per la cura del tuo mezzo, perché questo ti permetterò di tenere la situazione sotto controllo e vedere anche il più piccolo graffio, quello che nessuno noterebbe… ma tu sì.

Non dimentichiamo che il lavaggio degli interni, ed esterni, vanno effettuati almeno due volte al mese, così da mantenere l’abitacolo sempre pulito e disinfettato.

Inoltre, esiste anche un rimedio super efficace e low cost che ti permetterà di rimuovere anche i graffi più piccoli… e la tua macchina sarà sempre un gioiellino.

Come tenere sempre perfettamente in ordine la carrozzeria della tua macchina?

Per rimuovere i graffi, anche i più piccoli e invisibili, possiamo fare affidamento a delle gomme abrasive che vanno a correggere la carrozzeria, il tutto un’azione profonda che eliminerà i graffi. Va ricordato che anche questo tipo di manutenzione va effettuata periodicamente, così da mantenere la carrozzeria della tua macchina sempre pulita.

Al tempos stesso, però, possiamo affidarci a un rimedio naturale e che vi farà spendere davvero pochissimo per ottenere quasi lo stesso risultato.

Usa questo prodotto sulla tua macchina, costerà circa 2 euro

A intervenire sulla questione è stato l’esperto di automobili Tim Alcock, ovvero nota firma del portale LeaseCar.uk. L’esperto ha riferito che esiste un metodo davvero low cost per prendersi cura della propria automobile evitando che i graffi rovinino l’estetica della carrozzeria, il tutto facendo affidamento ad un singolo prodotto.

In particolar modo, Alcock ha riferito che basta utilizzare la vasellina su graffio, il quale deve essere davvero molto piccolo, per fare in modo che venga comunque corretto. La vasellina, dunque, non restituisce il colore ma attenua il graffio come se lo volesse rimpolpare, in questo modo sarà meno evidente a un occhio esterno e al tempo stesso verrà protetto da altri piccoli incidenti di percorso. Possiamo attuare questo rimedio tutte le volte che desideriamo, la cosa importante da ricordare che la vasellina dà applicato con una piccola spugnetta concentrandosi proprio su tale sistemazione. In questo modo, infine, la tua macchina tornerà ad essere nuove brillante come un tempo!