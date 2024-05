Pastiglie lavastoviglie, lasciane qualcuna sempre in bagno: sono utilissime per risolvere un problema ricorrente

Le pastiglie lavastoviglie possono tornare utili in tantissimi casi. Prova a lasciarne qualcuna in bagno, ti stupirai della loro efficacia.

Ormai in quasi tutte le case è presente una lavastoviglie, utile per alleggerire il carico di chi si occupa delle faccende di casa.

Soprattutto quando i membri della famiglia sono tanti. O nelle occasioni speciali, quando attorno al tavolo si riuniscono 15 – 20 persone. E anche di più.

Non tutti sono amanti delle stoviglie di plastica, e comunque quando vuoi servire un pranzo o una cena in maniera elegante e raffinata non puoi certo farlo con piatti e bicchieri usa e getta. Così torna utile la lavastoviglie.

Per utilizzarla al meglio invece del normale sapone liquido che usiamo per il lavaggio a mano tornano utili le pastiglie, già dosate e pronte all’uso. Ma lo sai che puoi utilizzarle anche per altre cose? Ad esempio in bagno? Scopri come risolvere un problema molto comune.

Pastiglie lavastoviglie, utili anche in bagno

Le usi solo nell’elettrodomestico, ma non sai che le pastiglie per lavastoviglie sono utili anche in altri modi. Per esempio, se hai poche stoviglie e ti è finito il detersivo liquido, sciogli una pastiglia in una bacinella piena di acqua calda e lascia in ammollo ciò che devi lavare. In un attimo sporco e incrostazioni verranno via. Ti basterà sciacquare bene e asciugare. Anche il piano cottura della cucina sarà pulito e brillante se per lavarlo userai acqua in cui hai sciolto una pastiglia. E per i bruciatori incrostati? Lasciali pure in ammollo e torneranno come nuovi.

Sempre restando in cucina, i mobili spesso si macchiano a causa dei vapori e degli oli utilizzati durante la cottura dei cibi. Puoi pulirli ed eliminare l’unto preparando una miscela di acqua calda, una pastiglia e mezzo bicchiere di aceto. Meglio di uno sgrassatore!

Il segreto che non conosci

Ma non solo in cucina. Le pastiglie per lavastoviglie possono tornare utili, come detto, anche in altri modi, per esempio nel bagno o in lavatrice. Quante volte ti è capitato di aprire l’oblò di quest’ultima e sentire un cattivo odore. Niente paura. Inserisci una pastiglia nel cestello e fai andare un lavaggio completo a vuoto almeno a 40 – 60 gradi. In questo modo la tua lavatrice sarà pulita, igienizzata e profumata.

Infine eccoci al punto dolente: il bagno. Spesso il water appare pieno di calcare e incrostazioni. Eliminali così: immergi una pastiglia per lavastoviglie nell’acqua e attendi che si sciolga completamente. Per un risultato più efficace puoi lasciarla tutta la notte, quindi non ti resta che strofinare con una spugnetta anche sotto il bordo del wc e tirare lo sciacquone. Pulito, brillante e profumato.