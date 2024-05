Trucco delle palline di stagnola: mettile sempre in lavatrice insieme con il bucato | Effetto prodigioso, non preoccuparti più dei capi delicati

La usi solo in cucina, ma da oggi porterai la carta stagnola anche nel locale lavanderia. Prova a metterla in lavatrice, non sai cosa succede.

La carta stagnola è uno degli elementi indispensabili in cucina, che tutti utilizziamo per la conservazione e la cottura dei cibi. Ma questo fantastico oggetto non serve solo a questo.

Essa infatti può avere anche altri utilizzi, che però non tutti conoscono. Per esempio, un uso insospettabile è quello che ne puoi fare in lavanderia.

Prova a inserire qualche pallina di carta stagnola nel cestello di questo elettrodomestico e non immagini nemmeno cosa potrà succedere.

Da oggi non la userai più solo in cucina. Ecco alcuni usi alternativi che non conosci.

Carta stagnola: il trucco in lavatrice

L’alluminio da cucina, che tutti chiamano carta stagnola, è veramente una sorpresa per l’uso che ne puoi fare. Innanzitutto, tra quelli più comuni, c’è la cottura dei cibi in forno. Basta coprirli e cuoceranno senza seccare, trattenendo vapori e sapori. Anche per la cottura alla griglia torna molto utile: avvolgi un alimento un po’ più spesso per evitare che bruci all’esterno rimanendo crudo all’interno. E ovviamente, usala per ciò che devi congelare o conservare in frigo. Questi sono gli usi comuni, vediamo quelli speciali, che pochi conoscono.

Se ricopri il piano cottura con la stagnola quando friggi, dopo farai meno fatica a pulire gli schizzi di olio: ti basterà semplicemente buttarla via. Lo stesso discorso vale per il forno quando utilizzi la griglia. E lo sapevi che se la ripieghi su se stessa 5 – 6 volte puoi affilare le forbici semplicemente tagliandola? E che può diventare un utilissimo imbuto in caso ne abbia bisogno all’improvviso e non lo trovi? Basta avvolgere qualche foglio a formare un cono, chen può diventare anche una sac a poche.

Metti qualche pallina nel cestello

Ma tornando al nostro quesito iniziale: cosa succede se metti qualche pallina di stagnola in lavatrice? Semplice: puoi fare a meno dell’ammorbidente, aiutando anche il pianeta. I vestiti in lavatrice producono elettricità statica, e questo rende i tessuti rigidi. L’alluminio, che è un metallo, la attira a sé. Prova, e troverai i tuoi abiti, lenzuola e asciugamani, più morbidi che mai.

Inoltre l’azione meccanica della lavatrice sarà facilitata e saranno anche più puliti, oltre che meno sgualciti. Il che significa anche stirare di meno. Ovviamente non esagerare, l’alluminio comunque inquina quando viene smaltito.