Trucco delle 52 settimane: ovvero come fare a risparmiare 1.500 € all’anno mantenendo inalterato il tuo stile di vita | È facilissimo, ce la puoi fare davvero

52 settimane per risparmiare, si può arrivare ad avere ben 1500 euro senza dover cambiare il proprio stile di vita. Ecco come è possibile raggiungere il risultato.

Risparmio è la parola chiave di questi caotici mesi in cui occorre fare i conti con una serie di elementi che influiscono sul benessere economico di ogni singola famiglia. Riuscire a risparmiare anche solo una piccola somma, vuol dire, sostanzialmente, riuscire ad avere un ammortizzatore per quelle che possono essere le emergenze che tutti possiamo avere.

La verità è che quando succedono degli imprevisti sono molte le famiglie che sono in difficoltà. Affrontare una spesa imprevista può mettere in difficoltà molte delle famiglie italiane, che devono fare i conti con un bilancio sempre in bilico.

È l’importanza e il bisogno di risparmiare a fare in modo che sul web siano fioccati una serie di video, ognuno dei quali in grado di offrire alcuni consigli molto validi per quello che riguarda la possibilità di risparmiare settimana dopo settimana.

Moltissimi consigli per riuscire a togliere del denaro dal proprio bilancio, senza, per questo, sentirsi in difficoltà. Perchè troppo spesso si vede il risparmio come un peso e questo non fa altro che rendere tutto molto più difficile.

Le tips di risparmio

Se per questo 2024 il buon proposito che ci si era dati era quello di risparmiare, allora curiosando sul web si possono trovare moltissimi trucchi per poter mettere da parte una discreta cifra di denaro. C’è chi, ad esempio, decide di utilizzare quelle che in molti conoscono come “agende del risparmio“, altri che tengono traccia di ogni singola spesa.

2 i metodi che hanno letteralmente spopolato sui social, ovvero quello delle 100 buste e quello del 50-30-20. Ma anche il metodo che di seguito vedremo, sembra essere molto apprezzato tra i risparmiatori.

Un risparmio a piccoli passi

Quando si tratta di risparmio è innegabile che si rivela indispensabile procedere in maniera semplice, senza porsi un impegno che non sia alla propria portata. Solo in questo modo si potrà riuscire ad avere un ottimo risultato.

Tra i metodi proposti, quello delle 52 settimane sembra essere tra i più apprezzati. In buona sostanza basta risparmiare tanti euro è il numero delle settimane, insomma ogni settimana si aumenterà sei un solo euro l’importo risparmiato nella settimana precedente. Per chi vuole avere maggiore spinta motivazionale è possibile procedere al contrario, partendo da 52 euro e procedendo a ritroso con un euro in meno ogni settimana. Alla fine dell’anno si avranno 1378 euro risparmiati. Se si vuole avere un importo maggiore, allora sarà sufficiente aumentare il denaro risparmiato, soprattutto quando si è nelle prime settimane dell’anno.