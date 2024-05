Supermercati, svelato dell’esperto di design perché trovi sempre frutta e verdura all’inizio | È un piano di marketing diabolico

È stato finalmente svelato il motivo per cui nei supermercati trovi sempre frutta e verdura all’ingresso. Un gioco psicologico con il consumatore.

Andare al supermercato per fare la spesa è un’attività che fanno un po’ tutti. In effetti farne a meno è quasi impossibile, anche se, dopo il Covid gli italiani hanno imparato la convenienza di fare la spesa online. Ma a prescindere dalla comodità di questa tipologia di spesa, torniamo ai cari vecchi supermercati.

I più attenti avranno notato che tutti i supermercati, sono organizzati tutti allo stesso modo, o almeno questo vale per la maggior parte di loro. All’ingresso sono presenti i prodotti freschi, nel mezzo i formaggi e gli affettati, nelle corsie i diversi prodotti con un’organizzazione sequenziale, verso la cassa gli oggetti piccoli e di consumo comune.

Uno schema che sembra ripetersi di punto vendita in punto vendita. Interessante sapere che l’organizzazione dei prodotti all’interno del supermercato viene studiata in maniera attenta e con un fine specifico.

Ma quindi, qual è il motivo per cui nella maggior parte dei supermercati è possibile trovare la frutta e i prodotti freschi proprio all’ingresso? Il motivo è molto lontano da quello che si possa immaginare.

La psicologia dietro alle posizioni dei prodotti

I prodotti su cui si punta maggiormente sono posti all’altezza degli occhi del consumatore. In questo modo che va a fare la spesa sarà portato ad acquistare prodotti di grandi marchi a prezzi non proprio economici come invece dovrebbe essere. Inoltre i generi di prima necessità come le uova e il latte, sono posti verso la fine del punto vendita, perchè far trovare tutto e subito al consumatore, è un grande errore.

Punto forte dei supermercati sono i bambini, alla loro altezza sono posti prodotti che attraggono la loro attenzione. Questo è anche il motivo per cui, proprio durante la spesa, ci si deve rassegnare a una grande quantità di capricci.

Tornando alla frutta e alla verdura

Ma quindi qual è il motivo per cui rutta e verdura sarebbero all’ingresso del punto vendita? Per placare i sensi di colpa. Quello che si spera è che comprando prodotti freschi, non ci si senti in colpa per l’acquisto di prodotti “spazzatura” continuando con la spesa.

In effetti se ci si pensa bene, tra gli alimenti che maggiormente sono gettati via all’interno di una casa, ci sono proprio la frutta e la verdura e in genere non è per via della loro deperibilità veloce.