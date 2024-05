Scaldabagno, con il trucchetto della coperta dimezza i consumi | Lo sanno solo gli idraulici

Il trucchetto della coperta con il tuo scaldabagno permetterà di ridurre i consumi in maniera definitiva, gli idraulici già lo sanno.

La bolletta del gas e della corrente elettrica è il nuovo spauracchio delle famiglie italiane. Sono in molti ad essere estremamente preoccupati di quello che sarà il destino della spesa familiare per quello che riguarda un bene che si rivela essere indispensabile all’interno delle abitazioni, tanto nei mesi freddi che in quelli più caldi.

L’acqua calda sanitaria è veramente importante all’interno di una qualunque abitazione. Utilizzata generalmente per la propria igiene personale, ma anche per quella della casa in generale. Proprio per questo motivo occorre scegliere tutte quelle tattiche che permettono di avere un buon risparmio.

Gli aumenti continuano a compiere in maniera quasi quotidiana le famiglie italiane, che non sanno in che modo è possibile abbattere quel muro che sono le bollette di gas ed energia elettrica. Ecco che allora si va alla ricerca dei colpevoli di questa spesa che a volte sembra essere smisurata.

Tra gli elettrodomestici che si vanno ad accusa, in quanto veri e propri vampiri della nostra abitazione, c’è proprio lui, il buon vecchio scaldabagno. Ma ci sarebbe un per riuscire a risparmiare una notevole cifra.

Spegnilo se non lo utilizzi

C’è chi è pronto ad affermare che staccare la spina se non si utilizza lo scaldabagno è un errore. In realtà non è affatto così. Il consiglio degli esperti è proprio questo, considerando che, anche se non si utilizza l’acqua calda, questo resta in funziona e consuma una certa percentuale di energia elettrica, allora meglio staccare la spina.

Ma la scelta migliore sarebbe quella di abbassare la temperatura dell’acqua. Tenerla in maniera costante a una temperatura elevata non solo non serve a molto, ma è anche oltremodo dannoso sulla bolletta dell’energia elettrica.

Controllare l’isolamento del dispositivo

Infine, per riuscire a non spendere un occhio della testa per l’utilizzo dello scaldabagno, allora è indispensabile controllare che lo scaldabagno sia effettivamente ben isolato. Spesso lo scaldabagno risulta essere troppo caldo o troppo freddo e ciò si traduce in una temperatura completamente errata.

Quindi potrebbe essere sufficiente procedere con l’acquisto di materiali isolanti, ovvero una semplice coperta, che permetta allo scaldabagno di funzionare nella maniera migliore in assoluto.