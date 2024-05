Telecomando TV, passa la nuova legge: a breve questi modelli non funzioneranno più | Dovrai comprartene uno nuovo ma non te lo dicono

Nuova legge è passata, ci sono dei telecomandi che a breve non funzioneranno più, ne dovrai comprare uno tutto nuovo.

Sono moltissimi gli ambiti in cui la legge sta intervenendo per cambiare in maniera radicale quelle che sono alcune vecchie abitudini. Fino ad oggi il governo è intervenuto per quello che riguarda le auto, le case e già in passato era intervenuto sulle TV. Ricordiamo che una grande rivoluzione è stata ottenuto con lo switch off nel momento in cui di è passati al digitale terrestre.

Di recente un nuovo cambiamento per quello che riguarda il segnale TV, senza considerare l’evoluzione avuta per quello che riguarda gli apparecchi televisivi. Salutato il tubo catodico da diversi anni, oggi si hanno TV ultrapiatte, perfette anche per spazi ristretti, con funzionalità mai viste prima d’ora. Nella maggior parte dei casi si parla di smart TV, in grado di collegarsi al web, di permettere l’accesso anche a canali a pagamento.

Insomma, apparecchi che permettono di sfruttare un gran numero di possibilità per quello che riguarda i palinsesti televisivi.

Ma adesso, ecco che arriva un nuovo cambiamento. Adesso alcuni telecomandi diventeranno obsoleti e verranno tolti dal commercio. Un cambiamento radicale di cui da molto tempo si parla e che adesso sembra essere una realtà.

Addio al telecomando

Siamo ormai ampiamente abituati ai cambiamenti tecnologici che di anno in anno rendono i dispositivi obsoleti per fare spazio a tecnologie completamente nuove. A rendere obsoleti alcuni degli attuali telecomandi è stata una legge specifica, che metterà in difficoltà buona parte della popolazione italiana. La legge che è stata introdotta vedrebbe i telecomandi fuori legge

Secondo l’AGCOM il fine di tutto questo sarebbe quello di migliorare il livello tecnologico. Infatti il risultato che si vuole ottenere è quello di riuscire a raggiungere un livello tecnologico che permetta di raggiungere uno sviluppo e un utilizzo ottimale.

Quali saranno i telecomandi ormai obsoleti

La tecnologia dei telecomandi sarà radicalmente cambiata entro il 2025. Si potranno utilizzare solo i telecomandi con tastierino numerico che dovrebbero permettere di accedere più velocemente ai canali della propria TV e del digitale terreste.

I telecomandi che sono diversi questi, non potranno più essere utilizzati a partire dalla metà del prossimo anno. In questo modo per l’utente sarà molto più semplice consultare i canali.