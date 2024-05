Se hai il lavandino otturato non chiamare l’idraulico: con questo trucco fai da te lo stappi in un attimo senza chimicate | Fruga in dispensa

Il lavandino otturato è una vera seccatura, ma noi ti sveliamo il trucco fai da te per risolvere il problema senza utilizzare prodotti chimici.

Sarà capitato a tutti almeno una volta nella vita di avere il lavandino otturato. Una situazione snervante che significa nel peggiore dei casi tanti soldi spesi.

Perché se non riesci a risolvere la situazione, di certo non puoi lasciarla così, e l’unica soluzione sarà chiamare un idraulico o, peggio, una ditta di espurgo.

In genere inizia piano piano, qualche gorgoglio nelle tubature, l’acqua che defluisce con difficoltà fino a che un bel giorno rimane tutta lì, e allora sono dolori.

Prima di fasciarti la testa però ci sono alcune cose che potresti fare tu per risolvere la situazione. Ti sveliamo il trucco fai da te per sturare il lavandino senza utilizzare prodotti chimici.

Lavandino otturato: il trucco fai da te

Esistono in realtà diversi metodi per risolvere la situazione. Un lavandino otturato per esempio può tornare alla normalità con l’uso della classica ventosa. Si tratta di una ventosa di gomma dotata di manico, che si appoggia sul foro del lavandino otturato in presenza di acqua. Con una mano tieni chiuso il foro superiore, quello al di sopra dello scarico che si chiama “troppopieno”. Poi premi più volte la ventosa e tirala via di botto. In questo modo se l’ostruzione è dovuta a residui solidi dovresti risolvere.

Un altro metodo manuale è il tubo a molla. Un cavo flessibile con all’interno una molla che va inserito nel tubo al di sotto del lavandino, dopo aver smontato il sifone a s. Una volta trovata l’ostruzione girando la manovella la spirale all’altra estremità romperà le ostruzioni di calcare.

Il metodo naturale

Se non possiedi né tubo a molla né ventosa, puoi provare così. Versa nel tubo del lavandino otturato un paio di cucchiai di bicarbonato e subito dopo un bicchiere di aceto. Lascia agire qualche minuto quindi fai scorrere acqua bollente, vedrai che i depositi, soprattutto quelli grassi, verranno sciolti. Allo stesso modo puoi usare il sale grosso, in sostituzione del bicarbonato.

Infine ecco un altro trucco economico e fai da te che non ti aspetti: l’uso della Coca Cola. Versalo direttamente nel tubo e lasciala agire per almeno un’ora, quindi fai scorrere acqua bollente. Per renderla ancora più efficace aggiungila ad un paio di cucchiai di bicarbonato di sodio e lascia agire tutta la notte. Quindi usa la solita acqua bollente e vedrai che il problema sarà risolto.