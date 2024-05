Scaldabagno, è arrivato il momento di girare di nuovo quella rotella | Il trucco per dimezzare la bolletta

Si torna a parlare di consumi d’energia elettrice e di scaldabagno, il trucchetto per risparmiare esiste e si trova in una manopola.

Il consumo della corrente elettrica per molti di noi rappresenta un vero e proprio fardello, il tutto nel tentativo di trovare la soluzione che faccia al caso nostro e vedere scendere così i costi da sostenere ogni bimestre.

Con l’avvio del mercato libero dell’energia, poi, per molti italiani arriverà il primo significativo cambiamento ma, nel frattempo, ci sono delle cose che possiamo attuare noi in prima persona così da poter risparmiare davvero.

Si tratta di escamotage che in pochi conoscono, come nel caso dello scaldabagno, il quale nasconde un piccolo segreto che permette di diminuire i costi futuri da sostenere.

La risposta a questo tipo di problematiche, quindi, si trova racchiuso in una manovella che tutti noi dovremmo controllare più spesso.

Fai attenzione agli elettrodomestici in casa, persino allo scaldabagno

Negli ultimi anni è cambiando in modo considerevole l’uso degli elettrodomestici in casa, cercando di porre attenzione alle fasce orarie sulle quali concentrare i consumi e fare in modo di contenere poi la spesa finale. Nel frattempo, lo scaldabagno elettrico spesso è stato messo in secondo piano per favorire quello a energia solare o collegato alla caldaia a gas.

Un cambiamento che ha inciso, a sua volta, sui costi ma, nel frattempo, lo scaldabagno elettrico si trova ancora nelle case degli italiani motivo per cui si consiglia l’utilizzo con molta cura. Come nel caso della lavanderia, ad esempio, è consigliabile azionarlo la notte così che l’acqua all’interno si riscaldi e rimanga calda tutto il giorno, evitandole fasce orarie di maggior consumo.

Gira subito rotella nello scaldabagno

Un altro rimedio per risparmiare con lo scaldabagno, però, prevede una manovella ben nascosta che spesso tendiamo a sottovalutare. La manovella in questione è quella della temperatura che in molti casi viene messa a 50 gradi e lasciata sempre lì di default.

La temperatura in questione è adatta per le stagioni invernali, motivo per cui scendendola a 40 gradi durante la stagione estiva, ed esempio, riusciremo ad avere sempre e comunque una temperatura ideale per il nostro corpo e non solo… dato che al tempo stesso vedrete scendere persino i costi da sostenere per la fatidica bolletta per il consumo di energia elettrica.