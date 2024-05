Se vuoi costruire una casa nuova a tuo gusto ecco il segreto per farlo in sole 80 ore | Nemmeno in Cina sono così veloci

Il tema casa continua ad essere particolarmente importante per le persone di tutto il mondo, con il sogno in comune di poter avere una propria abitazione con delle spese sostenibili.

Non è un mistero che è un po’ in tutto il mondo sono numerose le persone costrette a fronteggiare vari problemi legati all’acquisto della propria casa, oltre che al mantenimento di un affitto e tutte le spese che comporta un’abitazione.

Al tempo stesso, non va dimenticato che in molti casi diventa sempre più difficile avere accesso al mutuo e quindi di lottare il prestito per l’acquisto, appunto, di un’abitazione.

Eppure, sembrerebbe che ancora una volta dalla Cina arriva la risposta a tutti i nostri problemi. Si tratta di una tecnologia incredibile che sa già facendo il giro del mondo, la quale potrebbe davvero aiutare i cittadini a realizzare il proprio sogno di libertà.

Un’invenzione che, inevitabilmente, ha già riscosso un grandissimo successo e che potrebbe diventare la chiave risolutiva da attuare per il futuro.

La soluzione per costruire la casa perfetta in sole 80 ore

Immaginate di progettare la vostra casa seguendo ogni desiderio nascosto, dalla cucina soggiorno, a una stanza da letto con bagno in camera, una stanza stanza studio e persino una cabina armadio… Immaginate tutto ciò che desiderate avere in casa, per poi ottenerlo in soli 80 ore, ovvero quattro giorni circa.

Tutto questo può anche sembrare un’utopia, ma recentemente è diventato realtà grazie al lavoro svolto dalla Factory of the Future 1.0, conosciuta anche con l’acronimo FoF 1.0. L’azienda di riferimento è dato vita alla stampante 3D più grande del mondo per la realizzazione delle abitazioni, un lavoro svolto insieme all’università del Maine.

Ben presto potresti avere la causa dei sogni in meno di una settimana

Ancora una volta i nostri vicini dalla Cina con furore sono stati in grado di rispondere ad un’esigenza comune per molte persone in tutto il mondo, ovvero poter avere una propria casa in breve tempo e con un costo sostenibile. La stampante 3D più grande del mondo, infatti, è in grado di progettare oggetti fino a 29 m di lunghezza e con 10 m di larghezza, oltreché 5 m di altezza. Un’opera di circa 226 kg che potrebbe essere proprio la tua futura abitazione.

Si tratta di una soluzione ecosostenibili e potenzialmente economicamente sostenibile, anche se almeno per il momento non sono stati forniti i costi di produzione. Attualmente, si tratta ancora di un progetto alla sua fase iniziale al quale stanno contribuendo a chi gli Stati Uniti grazie appunto al lavoro svolto dall’Università del Maine ma, ben presto, l’invenzione del Factory of the Future 1.0 potrebbe trasformarsi in un’azienda competitiva in tutto il mondo.