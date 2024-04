Se il tuo padrone di casa fa il pezzente risolvi così per lavare i panni | Arriva la lavatrice a noleggio, ecco perché conviene

Sei in affitto e non c’è la lavatrice in casa? Noleggiala. Ecco il nuovo utilissimo servizio, scopri come funziona e perché conviene.

Non tutti hanno la fortuna di avere una casa di proprietà. Né tutti la desiderano. Moltissime persone trovano più comodo stare in affitto, senza troppi grattacapi.

Chi sceglie questa soluzione abitativa può farlo per diversi motivi. Si trova momentaneamente fuori città, magari per studio o per lavoro. Oppure sceglie di vivere in affitto per avere libertà di spostarsi quando vuole.

Quasi sempre poi gli appartamenti locati sono già arredati con tutto l’occorrente, quindi non si deve girare e spendere per acquistare mobili o suppellettili. Ma non sempre è così.

Può capitare che manchi qualcosa, come un elettrodomestico. La lavastoviglie, il che non rappresenta un grosso danno, o la lavatrice. In questo caso è un disagio non indifferente. E può anche capitare che il padrone di casa si rifiuti di acquistarla. Come fare? Nessun problema, da oggi ecco la soluzione: puoi affittarla.

Lavatrice in affitto: la novità

A lanciare questo nuovo e utilissimo servizio è stata Haier. Oggi anche in Italia possiamo noleggiare una lavatrice, senza doverla comprare. Un servizio utile per i motivi che abbiamo visto, ma anche perché si tratta di modelli ultratecnologici. Senza contare la comodità di non dover pensare più a nulla.

Il modello attualmente disponibile nel nostro Paese è una lavatrice smart di classe energetica A, che è possibile noleggiare grazie alla collaborazione con un noto brand italiano di detersivi: Nuncas. Da questa collaborazione è nato un servizio all inclusive. Vediamo cosa prevede.

In cosa consiste il pacchetto noleggio

La lavatrice a noleggio è un vero gioiellino di tecnologia. Ti basta semplicemente inserire i capi nel cestello e selezionare il programma. Al resto pensa lei. L’intelligenza artificiale scannerizzerà le etichette scegliendo programma e quantità di detersivo. Che tra l’altro è incluso e verrà ordinato automaticamente qualora dovesse finire. Come detto, nessun pensiero. In più, tutto questo è possibile farlo attraverso un’apposita App.

Il servizio di noleggio comprende quindi i detersivi, il supporto per installazione e collegamento a internet, assistenza e manutenzione per tutta la durata del contratto che deve essere minimo di 36 mesi. I prezzi? Sono 150 euro per l’attivazione e poi per ogni pacchetto cambiano, ovvero 18 euro mensili per 100 lavaggi all’anno, circa 2 a settimana. Oppure 23 euro mensili per 220 lavaggi all’anno, circa 4 a settimana e infine 28 euro al mese per 340 lavaggi annuali, circa 6 a settimana. E se hai bisogno di qualche lavaggio in più? Niente paura: a seconda dei tre pacchetti pagherai rispettivamente per ogni lavaggio aggiuntivo un euro, 0,80 centesimi o 0,70 centesimi. Una vera rivoluzione.