Cioccolato del Lidl, altro che sottomarca: ecco quale azienda lo produce per il discount | Rimarrai di sasso

Il cioccolato Lidl non è affatto una sottomarca come si può pensare. A produrlo sarebbe una grandissima azienda che nemmeno ti aspetteresti.

Lidl è la catena di discount più apprezzata sul territorio italiano. Di origini tedesche, sono numerosi gli italiani che lo scelgono per la loro spesa quotidiana. Lidl riesce a convogliare la scelta sui suoi punti vendita per via della sua capacità di unire una buona qualità a un prezzo veramente molto conveniente.

Questo è quello che ad oggi i discount offrono ed è stato imparato dagli italiani a seguito della crisi economica che ha colpito la nostra penisola e ha reso molto difficile anche una semplicissima spesa. Mai come negli ultimi anni, riempire il frigorifero, per alcuni è stato veramente molto difficile.

Affidarsi solo ed esclusivamente ai grandi marchi ha reso impossibile non dover fare qualche rinuncia. In questa prospettiva i discount hanno attirato buona parte delle attenzioni dei consumatori proprio su di loro e sull’offerta messa a disposizione dei consumatori.

Lidl è una delle catene che maggiormente si è posta al fianco del consumatore. Da sempre nota per l’elevata qualità dei prodotti, nei mesi scorsi aveva anche promosso iniziative per contrastare l’infrazione. La più importante quella dei 3 mesi contro l’infrazione, con un gran numero di prodotti a un prezzo basso e bloccato.

Lidl e la sua offerta di qualità

Tutti i prodotti che sono presenti nell’ampia scelta Lidl sono tutti sinonimi di elevata qualità. Solo di recente i consumatori hanno imparato che in moltissimi casi i prodotti che vengono venduti con il marchio del punto vendita, in realtà arrivano da stabilimenti produttori dei grandi marchi.

Mentre Giovanni Rana produce alcune delle paste ripiene da discount, anche il cioccolato arriva da alcune delle aziende di maggiore influenza nel mondo della cioccolateria. Ognuno dei prodotti in linea con gli standard qualitativi dei punti vendita.

Chi produce il suo cioccolato

Per tutti coloro che non lo sapessero, il cioccolato a marchio Lidl viene prodotto da Lindt e Ritter Sport. 2 giganti del cioccolato che mettono a disposizione del Lidl la loro esperienza nel mondo della cioccolateria.

Un prodotto non solo di elevata qualità, ma in grado anche di rispondere a quelle che sono le moderne esigenze di una produzione che sia sostenibile. Un prodotto che continua a dare prova di quanto il discount possa offrire prodotti di elevata qualità a prezzi ridotti.