Il tuo contatore non smette mai di girare e non sai perché | Controlla subito se quello del tuo vicino rimane fermo

Torniamo a parlare dei consumi di corrente elettrica e in particolar modo del tuo contatore, presta particolare attenzione perché se non smette di girare potrebbe essere un reale problema.

Negli ultimi anni sono stati numerosi gli italiani che hanno lamentato la loro situazione personale affermando di aver visto lievitare i costi di consumo elettrico considerevolmente, motivo per cui molti di loro hanno cercato di correre ai ripari e fare in modo di provvedere a tutto.

In particolar modo, recentemente è emerso qualcosa che ha lasciato tutti senza parole e che fa riferimento proprio al contatore. Nel caso in cui questo non smette mai di girare, infatti, è giunto il momento di controllare anche quello del nostro vicino e capire se anche lui capita la stessa identica cosa.

In questi casi, dunque, possiamo evitare l’insorgere di nuovo problema ma al tempo stesso possiamo migliorare la nostra condizione.

Ecco di cosa si tratta nello specifico e come qualora ci rendessimo conto dell’insorgenza di tale problematica.

Come abbattere i costi della corrente elettrica?

Una domanda da cui risposta può dipendere da numerosi fattori, innanzitutto, prima di procedere, vi ricordiamo di prestare sempre moltissima attenzione agli elettrodomestici che avete agganciato alla rete elettrica. Fate sempre attenzione se questi rimangono collegati con la presa, oppure lasciati in stand-by, questi sono i casi in cui il consumo è costante e potrebbe incidere considerevolmente sulla spesa mensile.

Al tempo stesso, fai attenzione anche al tuo contatore perché in molti hanno trovato il modo di rallentare i giri che segnano i consumi… un’azione che non è di certo senso da conseguenze.

Fai attenzione a questo trucco nel tuo contatore

È stato riscontrato che in alcuni casi molti cittadini hanno trovato il modo di manomettere o bypassare i propri contatori funzionanti. Secondo quanto reso noto, sembrerebbe che in molti abbiano applicato una calamita sotto il proprio contatore, la quale è l’esplicito scopo di rallentare il suo funzionamento registrando meno corrente elettrica di quella che in realtà viene utilizzata. In altri casi, invece, i più esperti manomettono il software del contatore per farsi che questo registri la metà dei consumi. In quest’ultimo caso, però, l’azione potrebbe risultare più difficile perché ogni ogni manomissione del contatore viene subito comunicata all’ente fornitore di energia elettrica. A volte capita che i più abili riducono i costi del proprio contatore agganciandosi al più vicino, motivo per cui il tuo continuerà a girare con una velocità incredibile mentre l’altro apparirà quasi quasi fermo.

Non va dimenticato, comunque sia, che queste azioni rientrano nell’ambito del furto, quindi, gestiti dal codice penale e punito con un’ammenda ma anche con la detenzione in carcere che va da uno a sei anni. Questo ci permetterà di risparmiare, ma al tempo stesso ci renderà perseguirmi penalmente in quanto l’azione di riferimento non è affatto legale.