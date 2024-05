Hai 2 bonus da usare per un totale di 1.000€ | Scopri se te li sei meritati, questi funzionano così

Buone notizie in arrivo per gli italiani, sono stati messe a disposizione nuovi bonus alcune dei quali ti permetteranno di arrivare fino a 1000 euro.

Negli ultimi anni abbiamo avuto modo di vedere come siano stati introdotti numerosi bonus dirette ai cittadini italiani di ogni età, persino agli studenti universitari e liceali.

In questo caso specifico, vengono messe a disposizione degli incentivi economici che possono essere diretti all’acquisto di beni materiali che possono migliorare l’attività allo studio. Non a caso, recentemente è stato confermato il bonus di 300 euro per gli universitari diretto all’acquisto di apparecchi elettronici come pc e tablet.

Al tempo stesso, però, è arrivata un’altra buona notizia per gli studenti e che fa riferimento a un nuovo bonus che è stato reso disponibile per tutti richiedenti e avente merito.

Ti svegliamo subito subito di cosa si tratta e come poter accedere al bonus in questione, così da poter usare la cifra messa a disposizione.

Due nuovi bonus in arrivo per gli italiani

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, durante gli ultimi mesi a riscuotere un grandissimo successo è stato il bonus da 300 euro per l’acquisto di apparecchi elettronici messi a disposizione per gli universitari, anche in questo caso facciamo riferimento a un incentivo economico che viene dato in base alla condizione economica in quanto l’Isee non deve superare in alcun modo i 15.000 euro.

Il governo però ha pensato anche a tutti gli studenti che hanno da poco compiuto 18 anni e si trovano ancora al liceo in procinto di esame di maturità, i quali potranno fare richiesta per ben due bonus e avere così 1000 euro sui quali fa affidamento. Stiamo parlando della Carta del merito e della Carta della cultura giovanile, conosciuta anche come bonus cultura.

Come poter avere accesso a questi due bonus per i giovani?

I cittadini di diciottenne in questione non devono fare altro che candidarsi utilizzando le credenziali Spid e Cie, accettando così le condizioni richieste per poter accedere al bonus e dichiarare di aver compiuto 18 anni entro i tempi previsti, essere quindi in età da diploma e residenti in Italia. Nel momento in cui verrà esaminata la richiesta di riferimento, dunque, si potrà attendere per ricevere 1000 euro: 500 euro che arrivano dalla Carta del merito e altri 500 euro che arrivano dalla Carta della cultura giovanile.

Entrambe le carte possono essere utilizzate a scopi culturali, infatti è possibile acquistare libri di qualsiasi genere, così come dvd e materiale cinematografico ma anche poter avere accesso a corsi di musica, teatro, lingue straniera e poter pagare abbonamenti digitali per giornali o altre piattaforme con contenuti audiovisivi. Infine, va ricordato che è impossibile acquistare con questo denaro videogiochi e opere che incitano alla violenza, all’odio razziale e similari.