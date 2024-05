Anche tu sei salito in sella di questa mitica bicicletta quando eri bambino | Ora torna in auge in versione elettrica, fan in delirio

Probabilmente anche tu sei andato in sella a quella che è stata una mitica bicicletta. Adesso in versione elettrica, torna in auge.



Probabilmente tra i ricordi più belli che adi quando eri bambino, ci sono quelli di quando eri in sella la tua bicicletta preferita. Chissà per quale motivo quando si è piccoli, quella semplice bicicletta dà un senso di libertà, la possibilità di potersi incontrare con gli amici, per poter andare in pizzeria a mangiare qualcosa.

Siamo certi che anche tu sei tra loro che hanno passato interi pomeriggi in sella la loro due ruote. Forse ancora oggi vorresti avere proprio quel modello che tanta amavi quando eri poco più che un bambino.

Per tutti i romantici, in nostalgici, sembra che la moda del vintage potrebbe essere di grande aiuto. Ci sarebbe una bicicletta che quando coloro che erano bambini degli anni 80 all’iniziato a pedalare, era una vera e propria icona. Adesso sembra che sia pronto a tornare ma in una nuova veste.

Stiamo parlando della Saltafoss una vera e propria pioniera per quello che riguarda le biciclette da cross dei brand italiano. Non c’è la ragazzo che non ne fosse innamorato. Ora la moda di costruire biciclette elettriche dal sapone vintage potrebbe potrebbe farla tornare di gran voga. Saranno morti a desiderare di averne una.

Un progetto veramente ambizioso

Quello che potrebbe al ritorno della Saltafoss è un progetto molto ambizioso. L’intuizione sarebbe arrivata da una start-up milanese con il nome di Officine Cordaro nelle figure degli investitori quali Cordaro e Carli.

Le due menti che useremmo dire geniali, hanno pensato di riportare in auge questo vecchio modello che tanto è successo aveva avuto. Da una parte il fondatore delle officine Cordaro, dall’altra invece uno dei migliori ingegneri di ciclismo e motociclismo. Insomma un duo altisonante per una semplice bicicletta.

Un vero e proprio fuoristrada

Questa Serietre prenderà alcuni elementi principali che erano presenti sulla vecchia bicicletta.questa probabilmente diverrà un vero simbolo del made in Italy, da cui prende molto in fatto di estetica e di funzionalità.su di essa saranno montati dei freni Magura eMT5, con dischi da 200 mm.

Il motore verrà posto nel mozzo posteriore è un brushless da 250 W, la batteria estraibile sarà invece da 696 Wh. Cambia a sette rapporti, cinque livelli di assistenza. Con un peso di appena 38 kg, con una sola ricarica garantisce circa 50 km.