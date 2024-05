Bonus condizionatori: per lo sconto del 70% c’è una cosa che non puoi toppare | Usa questo trucchetto

Puoi ottenere il bonus sui condizionatori e risparmiare fino al 70%, solo se procedi in questo specifico modo.

Sta per arrivare l’estate, con lei le belle giornate, la possibilità di andare al mare, quella di godersi il caldo fino a tarda sera. Ma purtroppo con l’estate arriva anche la afa, il caldo eccessivo, l’impossibilità di restare in casa riuscendo ad avere un’aria che sia almeno respirabile.

Per ovviare a tutte queste problematiche non sono poche le famiglie che hanno deciso di installare nelle proprie abitazioni dei condizionatori. Quest’ultimi hanno dei prezzi che vanno da non più di 200 €, fino ad arrivare anche a 1000 €.

La scelta della tipologia di condizionatore dipende molto anche dalla propria abitazione, dallo spazio che si dovrebbero raffreddare. Senza considerare che maggiore è la qualità del prodotto che si sta per acquistare, superiore sarà il prezzo che poi si dovrà pagare. Ovviamente per evitare che vi sia un costo eccessivo per quello che riguarda la bolletta elettrica, è indispensabile scegliere un condizionatore che sia di classe elevata.

Come succede per molte altre spese, anche per quello che riguarda i condizionatori, lo Stato italiano ha deciso di provvedere offrendo un bonus alle famiglie che vorranno installarne uno in casa. Per poterne beneficiare però, occorre seguire uno specifico iter.

Perché si sceglie di installare un condizionatore

In realtà negli ultimi anni sono molti gli italiani che optano per il condizionatore, ovvero per un apparecchio con motore inverter in grado sia di riscaldare l’ambiente in inverno, sia di raffreddarlo in estate. Questa decisione si deve soprattutto all’innalzamento del costo della spesa per quello che riguarda il gas, ma anche il pellet e la legna.

All’utilizzo all’interno della propria abitazione, dove il condizionatore può rendere l’ambiente confortevole e rilassante, sono in morte a decidere di utilizzarlo anche nel proprio ambiente di lavoro. Fare in modo che quest’ultimo sia piacevole da vivere, permette di lavorare meglio, avere risultati migliori.

Come ottenere il bonus condizionatori

Per tutti coloro che ancora non hanno un condizionatore, occhi invece vuole sostituirne uno vecchio, è possibile accedere al bonus condizionatori. Esso rientra nella serie di misure che riguardano le ristrutturazioni, al fine di rendere l’ambiente efficiente per quello che riguarda il consumo.

Quello che si può ottenere grazie al bonus condizionatori, è una detrazione che può arrivare fino a un massimo del 70% per coloro che decidono di sfruttare il super bonus. Per poterne beneficiare però i pagamenti devono avvenire solo ed esclusivamente con metodi tracciabili e documentati. L’immobile deve essere regolarmente accatastato e il lavoro eseguito da imprese certificate.