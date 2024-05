Rate condominio, da ora anche se non sarai più moroso | Addio ingiunzione di pagamento

Da questo momento in avanti puoi non pagare le rate del condominio e non diventerai moroso. Non ci sarà più l’ingiunzione di pagamento.



C’è chi preferisce vivere in una casa che sia indipendenti, altri che invece continuano a preferire l’appartamento in condominio piuttosto che abitare in luoghi lontani dalla città. Non sono pochi coloro che però, non amano particolarmente i condomini.

Questa specifica tipologia di abitazioni, si compone di una serie di appartamenti, che possono essere abitati tanto dai proprietari, quanto da affittuari. Il vero problema è che all’interno dei condomini occorre riuscire ad avere la capacità di trovare un accordo nel casi in cui si debba procedere ad esempio la manutenzione.

Probabilmente proprio questo è uno dei grandi svantaggi di vivere in condominio, che si unisce, purtroppo, alla presenza di spese extra per tutti coloro che vi hanno il domicilio. Se si è dei proprietari, la spesa che riguarda l’appartamento in condominio, non si ferma al solo mutuo, allo stesso modo succede per quello che riguarda il canone di affitto se si è dei locatari.

Abitare in un condominio vuol dire provvedere a pagamento di un importo mensile che tutti conoscono come spese condominiali. In esse sono comprese una serie di voci, che cambiano a seconda dell’organizzazione del condominio stesso.

Cosa comprendono le spese condominiali

All’interno di quelle che sono note come spese condominiali, sono comprese una serie di voci il cui obbligo ricade su chi abita all’interno del palazzo. In genere esso racchiude, l’energia elettrica per l’illuminazione ovvero per l’utilizzo dell’ascensore, nel caso in cui sia presente, inoltre le spese per la pulizia del condominio e degli spazi comuni. In alcuni casi poi se il riscaldamento è centralizzato, la rata del condominio sale ancora.

Un importo che in alcuni casi si può affermare a poche decine di euro, in altri casi invece può salire fino superare i 100 € al mese. Una spesa non indifferente, che nel caso in cui ci si trova in difficoltà economica potrebbe essere impossibile da sostenere.

Quando è possibile non pagare il condominio

A questo punto ci si chiede se ci siano dei casi in cui si può non pagare l’importo delle spese condominiali. L’importo da versare in base ai millesimi. il compito di controllare che tutti i condomini sia in regola con i pagamenti spetta all’amministratore di condominio.

Nel caso in cui i pagamenti non fossero avvenuti sarà lui a dover chiedere all’avvocato di cercare di ottenere un decreto ingiuntivo. Ma nel caso in cui il condomino dimostri di essere in grave difficoltà economica e esso potrà provvedere alla richiesta dell’esonero del pagamento, anche se dovrà ricevere il voto unanime degli altri condomini.