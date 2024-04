Cassaforte di casa: togli da lì dentro i tuoi oggetto di valore | I ladri le stanno aprendo tutte con questo innocuo dispositivo

Se hai la cassaforte in casa, ti consigliamo di togliere da dentro tutto gli oggetti di valore. Con un accessorio i ladri le stanno svuotando veramente tutte.

Non c’è giorno in cui non si sente al telegiornale o non si legge sui giornali e sui social notizie veramente allarmanti per quello che riguarda i furti all’interno delle abitazioni. Dopo un periodo in cui sembrava che tutto tacesse, i ladri sono tornati in azione.

Si tratta di un argomento che sta a cuore veramente a molti, soprattutto a coloro che abitano in zone non particolarmente affollate, chi vive da solo, oppure chi invece ha deciso di acquistare un’abitazione fuori dalla città. Semplice immaginare che proprio dove c’è meno affollamento si è maggiormente esposti a rischio.

Nonostante ciò possiamo affermare che sono stati vittime di furti anche coloro che vivono in appartamento, nel centro della città. Considerando che ritornare in possesso degli oggetti che vengono rubati è pressapoco impossibile, diviene veramente importante riuscire ad assumere delle delle misure preventive, che permettano di evitare l’accesso dei malintenzionati all’interno delle nostre case.

Se tutti coloro che hanno una cassaforte si sentono sicuri, questo è il momento di ricredersi. In un mondo fatto di hacker, era semplice immaginare che l’accesso alle cassaforti fosse diventato veramente molto semplice, soprattutto se di ultima generazione.

Non ci sono più le cassaforti di una volta

C’è stato un periodo in cui per prevenire i furti in casa, sempre più italiani decidevano di conservare i loro beni sia per quello che riguarda il denaro, sia oro e preziosi, nelle cassaforti delle banche. Ma attualmente si è diffusa una certa diffidenza nei confronti delle istituzioni bancarie e si sta sempre più decidendo di optare per conservare i propri averi in casa.

Esattamente come le banche non sono più sicure come una volta, sembrano non esserlo più nemmeno le cassaforti. Ad oggi esse hanno caratteristiche, che ne rende più facile l’accesso.

Il metodo utilizzato attualmente dai ladri

Sembra che per disabilitare la chiusura delle cassaforti elettroniche i ladri si avvalgono dell’utilizzo di Flipper Zero. Questo sistema, nato per migliorare alcuni aspetti della vita, sarebbe utile per attaccare le cassaforti prodotte da SentrySafe.

Flipper Zero sarebbe in grado di provocare l’apertura delle cassaforti, permettendo agli hacker di entrare negli averi della famiglia e di portarli via tutti.