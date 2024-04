Assicurazione RC Auto, diminuiscono gli incidenti ma aumenta il premio | Ecco perché pensi di risparmiare ma ti sbagli

L’assicurazione RC auto torna ad essere il motivo di preoccupazione per gli italiani, nonostante la diminuzione degli incidenti aumenta il premio assicurativo.

Negli ultimi anni abbiamo avuto modo di vedere come sempre più italiani hanno lamentato l’aumento dei costi assicurativi, i quali dipendono da numerosi fattori e prevalentemente dagli incidenti commessi nel frattempo con il proprio mezzo.

Quanto detto comporta un attenta analisi della situazione, perché secondo quanto reso noto non sono più soltanto gli incidenti a comportare un aumento dei costi da sostenere, ma c’è anche un altro fattore determinante che sta influenzando l’assicurazione.

Il dato allarmante si sta diffondendo a macchia d’olio in tutta la nazione, il quale fa da specchio riflesso a un fenomeno in espansione che ha delle conseguenze stratosferiche.

Quello che sta avvenendo, soprattutto, negli ultimi anni, potrà avere ulteriori ripercussioni per il futuro a tal punto da far diventare l’RC auto quasi insostenibile.

Se volevi risparmiare sull’assicurazione fai attenzione a questa novità

Sono davvero numerosi fattori che determinano il pagamento della tua assicurazione, a seconda della classe di merito gli hanno in anno puoi vedere migliorare la tua condizione e quindi avere minor costo da sostenere. Il tutto dipende ovviamente dalla quantità di incidenti che commettiamo, perché questi possono determinare anche un declassamento e, quindi, un’impennata del premio assicurativo.

Questo però non è l’unico problema, dato che recentemente una indagine del territorio ha permesso di individuare un altro fenomeno in forte crescita, facciamo riferimento a denuncia in costante aumento circa la privazione di pezzi dell’auto che rientrano appunto nei contratti di assicurazione, cerca la formula “furto”. Facciamo riferimento a paraurti, parafanghi e quant’altro che sono più facili da sottrarre in automobili più datate. Quanto detto però ha innescato una crisi non indifferente, perché reperirli diventa davvero difficile motivo per cui si fa ricorso a un aiuto da parte dell’assicurazione.

Attenzione al premio assicurativo

Il tutto non finisce di certo qui, perché al fenomeno sopra indicato si aggiunge anche quello relativo a un maggiore interesse da parte degli italiani sull’acquisto di auto usate, così da poter poter risparmiare anche sull’affitto acquisto di un garage dove riporre il mezzo, lasciandolo così alle intemperie del tempo e ai vari rischi che si possono verificare.

Quanto detto poi ha comportato anche un’inflazione dei prezzi, in quanto l’usato è diventato molto più costoso e complesso da trovare a causa di un elevata domanda. A intervenire sulla questione è stato anche il Ministro delle Imprese del Made in Italy Alfonso Urso: “Il governo e al lavoro per il riordino dell’intero sistema assicurativo nazionale, al fine di garantire efficienza e sostenibilità al settore, e tutela dei cittadini e delle imprese“.