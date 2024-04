Controlli alcolemia, scoperto un nuovo trucco per mandare in tilt l’etilometro | Non possono più multare

La guida in stato di ebrezza è sempre stata oggetto di discussione in tutto il mondo, ma questo trucco manda in tilt l’etilometro e tu non potrai essere multato.

Negli ultimi anni anche in Italia sono state applicate delle norme più ferree per coloro che vengono sorpresi alla guida con un alto tasso di alcolici nel sangue. Basti pensare che recentemente il tasso si è abbassato considerevolmente con un limite di tolleranza compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro di sangue.

Nel momento i n cui si viene sorpresi in questo status alla guida, in Italia, ad esempio, si rischia la multa da 800 a 3200 euro e anche la sospensione dalla patente. Qualora questo reato porti ad altri reati ancor più gravi, come nel caso di incidenti stradali, la giurisprudenza procede con altre pene e sanzioni.

Eppure, esiste un rimedio super efficace per evitare la multa anche in stato di ebrezza. In questo caso specifico, infatti, puoi evitare la sanzione amministrativa e persino il ritiro della patente.

Ti rivelo subito di cosa si tratta nello specifico e come certificare quanto segue, così da dimostrare la propria innocenza.

Con questo trucco si annulla l’esame dell’etilometro

Recentemente a balzare all’attenzione dei media è stato il caso di un uomo trovato positivo all’alcol test dagli agenti che l’hanno multato, sospendendo per un determinato periodo anche la sua patente di guida. L’uomo in questione ha sempre difeso sé stesso affermando di essere sobrio al momento del test, motivo per cui si è subito rivolto a un avvocato per contestare la multa ricevuta.

L’analisi del caso, poi, ha condotto a una scoperta incredibile… l’uomo multato perché alla guida in stato di ebrezza, in realtà, non aveva bevuto davvero come sosteneva. È poi emerso che l’uomo in questione fosse affetto da Sindrome del Birrificio Automatico.

Attenzione a questa sindrome che ti fa sembrare ubriaco

La Sindrome del Birrificio Automatico è responsabile di una particolare fermentazione intestinale che porta ad una crescita maggiore di funghi all’interno dell’intestino, i quali tramutano zuccheri e carboidrati in alcol, motivo per cui l’alcol test risulterà sempre positivo. Una sindrome davvero molto particolare che è stata riscontrata soltanto a 20 persone in tutto il mondo, ma che potrebbe interessare tanti altri cittadini ai quali non è stata ancora diagnosticata.

Questa particolare vicende si è verificata in Belgio, qui dove un uomo ha combattuto la sua faida legale per veder riconosciuta la Sindrome del Birrificio Automatico. Sulla base di tale motivazione, poi, è stata riconosciuta al protagonista di questa storia la cancellazione della morte la restituzione della patente, ma per i prossimi anni dovrà tenere sempre con sé la documentazione necessaria che attesti appunto la sua particolare problematica di salute.