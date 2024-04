Gli scienziati svelano quale sarà la nuova pandemia che ci aspetta | Non lo dicono per evitare allarmismi, come hanno fatto col Covid

Anni dopo la fine della pandemia da Covid è stata trovata una nuova minaccia per gli uomini, a quanto pare dobbiamo prepararci ad anni difficili come nel 2020.

Gli anni segnati dalla pandemia da Coronavirus sono stati tra i più difficili vissuti dall’umanità, la paura del contatto fisico, la distanza di sicurezza e la velocità di evoluzione dei virus ha spinto gli scienziati a un’intensa attività per fare in modo di trovare una cura e qualcosa che potesse fermare il Covid.

Sono stati 4 lunghi anni durante i quali il mondo è stato messo sotto chiave ma, nel frattempo, una nuove minacce stanno mettendo in difficoltà il mondo intero. Un esempio pratico, non a caso, è segnato dai casi di vaiolo delle scimmie che si sta diffondendo a macchia d’olio.

Altri studi scientifici, poi, hanno permesso di scoprire un altro virus potenzialmente letale per il nostro corpo, considerato ancor più pericoloso del Covid, motivo per cui potrebbe ripiombarci nell’incubo di una pandemia globale.

Una notizia scioccante che sta già generando il panico generale tra le persone, le quali tempo questa malattia e le conseguenze che ne potrebbero derivare.

Gli scienziati annunciano una nuova pandemia

Dopo la scoperta de Covid-19, gli scienti in tutto il mondo hanno mantenuto alta la guarda per evitare di farsi trovare impreparati come avvenuto tra la fine del 2019 e il 2020. Questa costante attività di monitoraggio, dunque, ha permesso poi di concentrare la propria attenzione su un nuovo virus influenzale che potrebbe favorire la diffusione della nuova pandemia, un ponte tra una malattia e un’altra.

In particolar modo, sembrerebbe che questo ceppo di influenza sarà in grado di creare nuovi focolai che di conseguenza potrebbero ben presto trasformarsi in epidemie e di, infine, in pandemia.

Dopo il Covid scatta il nuovo allarme in tutto il mondo

La malattia in questione è quella da ricondurre al Virus H5N1, denominata anche Malattia X, la quale sta già colpendo un numero cospicuo di bovini e volatili di allevamento in America. La maggior paura per gli scienziati e quello che questo virus in questione è ben presto possa essere trasmessa all’uomo, con delle mutazioni genetiche pericolose con il rischio che diventi inarrestabile.

A intervenire sulla questione è stato anche il capo scienziato dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Jeremy Farrar, secondo il quale il virus a cui facciamo riferimento potrebbe avere un altissimo tasso di mortalità dato che per gli esseri umani attualmente non esiste una naturale immunità contro di questo.