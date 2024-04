Rc auto: con questa mossa la paghi con uno sconto di 100€ | Ricordati quando compili il 730

Attenzione alle spese deducibili dal 730 quando presentiamo la Dichiarazione dei Redditi, ma fai attenzione anche al Rc auto.

Quando presentiamo la documentazione fiscale richiesta ogni anno per determinare il nostro reddito, dobbiamo fare attenzione alle spese che abbiamo dovuto affrontare per il nostro sostentamento e che possono essere risarcite in qualche modo.

Negli anni, non a caso, sono state introdotti numerosi cambiamenti circa le spese che possono essere essere inserite nel Modello 730, così da trarne un giovamento nel momento in cui presentiamo la Dichiarazione dei Redditi. Una lunga lista dove figura anche Rc auto.

In questo caso specifico speci dobbiamo prestare attenzione al tipo di contratti e assicurativo che abbiamo stipulato, un calderone dove rientrano appunto quelli dedicati alle automobili.

Assicurazioni detraibili nella Dichiarazione dei Redditi

In materia economica e finanziaria, il Governo aveva permesso l’accesso a contratti assicurativi stipulati che prevedono una tutela diversa da quella dell’automobile. La somma che può essere detratta è del 19% circa quella che la persona di riferimento ha versato.

Un esempio pratico per capire quanto stiamo dicendo, non a caso, è rappresentato da pagamenti di circa 530 euro per contratti con formula per la vita, contro gli infortuni, morte e invalidità permanente non inferiore al 5%, dato che in questi casi. Una particolare attenzione viene anche concessa ai contratti per un rischio di non autosufficienza che trovano, i quali hanno uno spazio ben dedicato nella Dichiarazione dei Redditi.

Recupera anche i soldi del RC Auto

Allo stesso modo, a seconda del tipo di reddito di riferimento, o che tu sia un libero professionista in grado di poter firmare contratti agevolati finalizzati alle somme detraibili sulla Dichiarazione Fiscale… sappi che puoi recuperare parte del denaro investito per l’assicurazione dell’auto.

Il libero professionista o chi ha un’attività può far riferimento a contratti che prevedono lo scarico della partita Iva, mentre per il singolo cittadino si agisce in modo diverso tenendo conto di altri punti di riferimento importanti. Il calcolo del risparmio circa RC auto viene determinato dal tipo di reddito del richiedente, così come da esempio: una persona che ha un reddito sotto i 100.000 euro può avere un ritorno di 100 euro in un anno, a salire da questa somma la restituzione della somma che viene su un Modello 730 si assottiglia sempre di più, fino a una soglia in cui tale rimborso vale più previsto.