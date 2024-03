Bonus del Papà, ti spettano di diritto 1.200€ ma ancora non lo sai | Cosa devi fare per averli

Importanti novità sono in arrivo per i papà in Italia, è stato stanziato un nuovo bonus grazie al quale gli spettano di diritto 1200 euro.

Ancora una volta si torna a parlare di bonus che sono stati messi a disposizione per tutti gli italiani, tenendo conto anche della loro condizione economica e familiare. La Legge di Bilancio che è stata presentata a dicembre del 2023, e che sta regolando tutto il 2024, per le famiglie prevede anche un bonus diretto principalmente ai padri così da poter sostenere più serenamente le spese per il mantenimento dei propri figli.

La somma stanziata è di circa 1200 euro la quale può essere richiesta fin da subito, presentando tutta la documentazione necessaria che attesti il reddito di riferimento e anche quanti minori compongono il nucleo familiare.

L’incentivo economico verrà canalizzato direttamente sul conto corrente non appena approvato, rimanendo a disposizione per tutto l’anno in corso.

Ecco, dunque, di cosa si tratta nello specifico e come poterlo richiedere nell’immediato, insieme all’elenco della documentazione essenziale per poter usufruire del bonus in questione.

Bonus di 1200 euro per i papà, ecco in cosa consiste

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, è già possibile richiedere il bonus ideato principalmente ai padri, così da poter avere sempre a disposizione un fondo che li aiuti a provvedere al proprio sostentamento quotidiano.

Il Bonus a cui facciamo riferimento è la misura dell’Assegno Unico e Universale diretto ai nuclei familiari con minori a carico, il quale resta a disposizione anche quando il minora ha superato la maggiore età, entro il ventunesimo anno di età qualora fossero impegnati negli studi e non economicamente indipendenti. Esistono delle deleghe circa l’AU che riferimento ad alcuni casi specifici legati a malattie, grazie ai quali si può percepire l’assegno anche dopo i 21 anni. In ogni caso, l’ammontare del sussidio economico può arrivare anche fino a 1200 euro, ecco perché.

Come richiedere il sussidio per tutti i papà?

Per chi non lo sapesse, dunque, è possibile richiedere l’Assegno Unico e Universale per i figli dai due coniugi insieme, oppure da uno solo con esplicito consenso dell’altro. In particolar modo, questo vuol dire che se richiesto da entrambi i genitori, l’Assegno, verrà suddiviso in parti uguali per entrambi e canalizzato su specifici conto correnti di appartenenza. Situazione ideale per genitori ormai separati ma che, di comune accordo, provvedono al mantenimento dei figli.

Con la suddivisione dell’Assegno Unico e Universale, dunque, i padri possono avere accesso a un incentivo economico di circa 100 ogni mese per un totale di 1200 euro, distribuiti durante l’anno.