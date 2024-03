Stufo di farti fregare la bici? Con questo gadget invisibile nessuno te la potrà più rubare

Durante gli anni è aumentato considerevolmente il numero delle persone che preferiscono usare la bici per i loro spostamento, insieme ai loro furti.

Un dato allarmante che ha messo in discussione la tranquillità delle persone in tutto il mondo. Sulla base di tale motivazione, infatti, spesso si è scoraggiati dall’acquisto di questo mezzo di trasporto per evitare una spesa inutile, insieme alla possibilità di non rivederla più.

Al tempo stesso, però, sono altrettanto numerose le persone che hanno rivelato di aver trovato nella bici, elettrica e non solo, il mezzo perfetto con il quale muoversi in città tante motivazioni, in cima alla lista troviamo la possibilità di non dover girare inutilmente alla ricerca del parcheggio.

Un mezzo, quindi, che sta diventando sempre più comune vedere nelle strade italiane, insieme alla possibilità di prenderle a noleggio così da porla lasciare poi nei punti di ritrovo. Una soluzione, questa, che toglie anche l’ansia si un possibile furto.

A ogni modo, sono presenti sul mercato anche varie soluzioni di antifurto che ti permetteranno di controllare la tua bici, scoraggiando anche eventuali ladri a portarla via con sé.

Come fare per evitare i furti di bici?

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, insieme alle persone che utilizzano sempre più spesso la bici sono aumentati anche i furti delle stesse. A oggi in Italia, secondo un’indagine attenta sul dato in questione, ha permesso di scoprire che a oggi sono ben oltre 32mila i furti di bici, elettriche e no, che vengono sottratte ogni giorno ai loro rispettivi proprietari.

In un certo qual modo, dunque, dobbiamo sempre fare in modo di mettere in mezzo in una location controllata e agganciala per bene con il catenaccio, per far sì che non la portino via lasciando solo una ruota in suo ricordo… Nel frattempo, però, ci sono diversi apparecchi elettronici che possiamo usare a nostro favore per evitare il furto.

Utilizza questo gadget invisibile per evitare che ti rubino la bici

Sono presenti sul sono presenti sul mercato numerosi gadget che ti aiuteranno a preservare la tua bici dal ladro di turno. Si tratta di gadget che possiamo istallare noi stessi, i quali fungono da antifurto e non solo, perché ci diranno minuto per minuto dove si trova la nostra bicicletta.

Per prevenire il furto della tua bicicletta, dunque, puoi affidarti a dispositivi elettronici come Alterlok, che puoi istallare facilmente al tuo mezzo e che ti metterà nelle condizioni di controllarla costantemente attraverso il segnale GPS e che si aggancia automaticamente al WiFi più libero vicino a te. In questo modo, puoi sorprendere sul fatto il ladro e avvertire le forze dell’ordine.