Supermercati, in guardia dal cross selling: il trucco che utilizzano per farti comprare anche quello che non ti serve

Supermercati, la nuova tecnica per fregarti e pure alla grande. Parliamo del cross selling.

Parliamoci molto chiaramente, senza prenderci in giro nemmeno per un secondo. Ormai andare a fare la spesa al supermercato, il più delle volte, con cadenza settimanale, non è più qualche cosa da fare a cuor leggero. Aggiungiamo poi che portare a casa tutto quel che abbiamo segnato nella lista rappresenta un’impresa a dir poco titanica.

La crisi, sia sociale che economica, nel nostro Paese è ancora fortissima e non accenna a fermarsi nemmeno un po’. E che dire dei rincari? Indubbiamente possiamo affermare che sono stati e sono tuttora tanti e spaventosi e che hanno toccato in profondità tutti i settori. Di certo quello che ci preoccupa maggiormente è quello alimentare visto che dobbiamo tutti quanti mangiare per sopravvivere.

E ora che la Pasqua è vicina saremo maggiormente impegnati in acquisti di stampo alimentare in vista del succulento pranzo in compagnia. Ed ecco che molti prodotti aumentano i prezzi, e non parliamo solamente di quelli strettamente correlati alla festività. Sarebbe dunque d’uopo tenere ben ritte le antenne e non farci abbindolare dalle tante offerte proposte, che magari tali non sono, così come allo stesso modo dalla gola.

Spesa al supermercato, i primi consigli per non farci fregare

Valido rimane pertanto il consiglio di non fare la spesa se si ha fame, oppure a ridosso del pranzo o della cena, Allo stesso modo non facciamola se siamo arrabbiati o giù di tono e non effettuiamola mai accompagnati dai nostri bambini, che sono affascinati da ciò che è super pubblicizzato, quindi assai caro. E se dobbiamo comperare poca roba diciamo di no al carrello e sì al cestino.

In questa maniera terremo a bada l’impulso di comperare ciò che non ci serve. Tuttavia ci sono altre tecniche con cui cercano di fregarci e farci spendere di più. Un classico esempio è quello di posizionare all’inizio dello store il reparto ortofrutta, che ci mette subito di buon umore. Per lo stesso motivo troviamo poco dopo il reparto forno, che ci conquista immediatamente. C’è tuttavia un altro stratagemma sovente messo in atto che ci frega assai. Parliamo del cross selling.

Cross Selling, di che cosa si tratta?

Si tratta, udite udite, di una tecnica molto diffusa e studiata a tavolino da coloro che se ne intendono di Marketing, che regna sovrano anche nei supermercati. In poche parole vengono posizionati vicini prodotti apparentemente diversi ma che alla fine sono complementari. Un esempio lampante in tale direzione è quello di porre accanto a un cestino di fragole la panna spray.

È molto facile che, così facendo, saremo indotti a comperarle abbinate, quindi aggiungere alla nostra spesa magari la panna, che non era prevista. La lista degli abbinamenti è davvero infinita. Tuttavia tante volte non ci pensiamo al fatto che quando entriamo in un negozio ci sono in ballo tantissime strategie di stampo commerciale, pronte a farci spendere molto di più del previsto se non stiamo bene attenti.