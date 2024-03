Modello 730, se inserisci anche queste spese recuperi fino a 2.600€ all’anno | Ti paghi 2 affitti gratis

Molti cittadini italiani in queste settimane sono alle prese con la compilazione del Modello 730, così da recuperare fino a 2600 euro ma solo con queste spese.

Per moltissimi italiani è cominciata la raccolta degli scontrini da inserire nella Dichiarazione dei Redditi, così da poter capire se il prossimo avranno avremo accesso a bonus e non solo. La documentazione in questo caso, poi, ci permetterà anche di avere accesso a un considerevole rimborso.

Non a caso, da questo punto di vista dobbiamo prestare moltissima attenzione al Modella 730 perché, proprio questo, a seconda delle spese che abbiamo sostenuto durante l’anno, ci permette di poter rientrare in possesso del denaro speso.

Solitamente in casi come questi si fa riferimento alle spese mediche che, in tal senso, occupa un capitolo molto importante nella gestione delle finanze degli italiani, ma ci sono anche altre spese che non andrebbero sottovalutate in alcun modo.

Facciamo riferimento a spese di destinazione che pesano come un macigno nelle famiglie e anche nei nuclei composti da una sola persona, motivo per cui riavere questo denaro in dietro aiuterà a migliorare in modo considerevole la condizione economica.

Modello 730, quali sono le spese dalle quali possiamo recuperare denaro?

Di anno in anno, dunque, gli italiani possono vedere tornare indietro sui propri conti bancari parte dei soldi che hanno investito come nel caso delle spese mediche delle quali abbiamo parlato anche in altre occasioni. In casi come questi, dunque, per la compilazione del Modello 730 dobbiamo presentare scontrini di farmaci, visite mediche e quant’altro, così da avere accesso alla detrazione del 19%.

Alla lista delle spese detraibili e recuperabili tramite Dichiarazione dei Redditi e Modello 730, inoltre, abbiamo anche le spese scolastiche, quelle relative alle attività sportive, assicurazioni, spese scolastiche e persino affitto. Per ottenere tale rimborso, facendoci aiutare da un commercialista o sbrigo pratiche, nel caso in cui avessimo bisogno, dobbiamo tenere conto della situazione del richiedente e dell’ammontare del suo Isee.

Come ottenete fino a 2600 euro con il Modello 730?

Aggiungendo al nostro Modello 730 le spese del canone di affitto, non a caso, è facile arrivare a un tetto massimo di 2633 euro, i quali arriveranno subito sul conto del diretto interessato. Per avere accesso al fondo, però, si deve rientrare in delle casistiche ben specifiche: la casa deve essere la prima abitazione, con regolare contratto di affitto diretto a una persona che abbia dai 20 ai 30 anni e non solo.

Il diretto interessato, inoltre, deve essere costretto a vivere in affitto per motivi lavorativi o legati gli studi, motivo per cui si è visto costretto a trasferirsi a oltre 100 km di distanza dal suo comune di appartenenza. Il rimborso parte da 150 euro può arrivare a 2633 a seconda del reddito di riferimento, il quale deve partire da circa 15493 ai 30.000 euro.