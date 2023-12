Moneta da 50 lire: se la conservi in un cassetto sei milionario | Vale moltissimi soldi

50 lire, se hai questa in un cassetto o in soffitta comincia a festeggiare. Vale un botto di soldi.

In un mondo che va sempre troppo di fretta e che tende a guardare al futuro, cancellando persino il passato. sembra un paradosso pensare che vada di moda il vintage, soprattutto per quel che concerne l’abbigliamento e gli accessori. Poi, oltre ai fashion victim, ci sono anche i veri appassionati e collezionisti disposti a sborsare cifre a dir poco pazzesche pur di avere quel pezzo unico o comunque molto raro.

Ormai si colleziona di tutto e la fantasia in tale direzione non ha mai fine. Non per nulla pullulano ovunque come funghi su un prato erboso dopo un’intensa giornata di pioggia, mercatini dell’antiquariato, come negozi che vendono prodotti antichi e vintage. Si vende fortissimo anche online, visto che ormai siamo tutti super tecnologici.

Tra l’altro a volte capita a figli e a nipoti di scovare autentici tesori nella case di genitori, nonni o zii quando le vanno a sistemare o le ereditano. Sovente aprendo cassetti, sistemando o pulendo garage, cantine e/o soffitte si possono trovare cimeli che diversamente non si troverebbero nemmeno nei musei.

Moneta da 50 lire, se ce l’hai vale un sacco di saldi

Fatto sta che da molti anni a questa parte c’è richiesta di monete per quel che riguarda la vecchia lira, che in tanti rimpiangono. Infatti in tantissime persone non hanno digerito il cambio all’euro, che ha stravolto le nostre vite. Alcuni hanno deciso di tenere delle monetine per ricordo, anche alcune piuttosto datate.

E se voi ne possedete una in buono stato potreste ricavarne dalla vendita un’ottima somma. Dovrete averne a disposizione una da 50 lire, ma non una qualsiasi. Diciamo che è per una in particolare che potreste guadagnare una bella cifra , come vi abbiamo poco fa annunciato. Siete pronti a scoprire quale sia?

Quella che vi farà guadagnare bene

Quella che vi farà guadagnare ben 6000 euro è la 50 lire Vulcano 1954 ma nell’edizione Prova. Esistono molti esemplari di quell’anno ma fate attenzione perché quella con la scritta prova vale la metà. Dunque è quella priva di essa che vi farà guadagnare, senza se e senza ma, la super cifra che vi abbiamo poco fa annunciato.

Chiaramente più è in buono stato e meglio è. Tuttavia non è questa la 50 lire che vale di più, dal momento che pare che sia quella Incudine Progetto del 1954 che potrebbe rendervi milionari. In ogni caso quando trovate delle monete in lire non gettatele. Pulitele e chiedete agli esperti il loro reale valore sul mercato per i collezionisti.