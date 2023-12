Addio al limite di velocità: ora ti obbligano a rallentare in un altro modo | Ormai non hai più scampo per la polizia

Ciao ciao limite di velocità, per obbligarti a rallentare c’è un nuovo metodo, altro che autovelox!

In un mondo dove va tutto molto, anzi, troppo veloce, anche noi tendiamo a spingere eccessivamente l’acceleratore quando ci troviamo a bordo della nostra auto. Se poi è buio e tardi e la strada è libera, ci sentiamo i padroni del mondo. Ergo non ci facciamo alcun problema ad aumentare la velocità e a venire meno al rispetto di ciò che ci dice il Codice Della Strada.

Ciò non è comunque consentito dalla Legge e può causarci l’arrivo di pesanti sanzioni. Oltre a ciò è sempre pericoloso comportarsi in tale maniera, dal momento che potrebbe spuntare all’ultimo un veicolo. Ancora più grave se ci comportiamo in questo modo in zone o centri abitati.

Parole d’ordine sono dunque prudenza e buon senso. Tuttavia può anche capitare che talvolta non ci accorgiamo di aver superato il temutissimo limite di velocità da rispettare in quella zona. Ci può succedere anche se siamo soprappensiero, ma anche ciò può portarci l’arrivo di una bella multa che in un periodo di crisi sarebbe da evitare come la peste.

Attenzione sempre alla velocità, imperativo categorico

Ed è per tale motivo che gli autovelox sono visti come autentici spauracchi dagli automobilisti, anche più esperti. In molti, per bontà d’animo e senso di profonda solidarietà, cercano di avvertire gli altri, specie se sono in coda dietro di loro, con alcuni gesti o comportamenti, come fare i lampeggianti, anche quando non serve.

Altri ancora ne parlano sui social o appositi forum. Tuttavia talvolta molte sanzioni si possono evitare se una persona poco esperta o che non conosce la strada viene avvertita prima non della presenza dell’autovelox, ma per il fatto che ha superato o sta per superare il limite di velocità consentito, che spesso è anche bassissimo. È qui che sta una gustosa novità.

ISA, la rivoluzione nel limite di velocità

Difatti oggi parliamo di un nuovo sistema di sicurezza quale l’Intelligent Speed Assistent, detto ISA. In poche parole questo sistema tramite il riconoscimento dei segnali del database per il superamento dei limiti di velocità, strettamente collegato al GPS, ci aiuta a non commettere errori.

In questo modo aiuta chi è alla guida a mantenere il corretto limite di velocità su qualsiasi strada esso si trova. Sono tantissimi i vantaggi di ISA,. Parliamo per esempio di quelli di aumentare la sicurezza del traffico su strada, diminuire il consumo di carburante e e le multe per il superamento di velocità su strada. Oltre a ciò migliora la percezione delle sicurezza stradale, che molti prendono sottogamba.