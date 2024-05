Mangiare grassi saturi senza mai ingrassare: lo studio rivela il segreto per dimagrire consumando würstel

Mangiare grassi saturi senza ingrassare? Non è un sogno, uno studio rivela come fare: ecco il segreto. E puoi farlo anche tu.

I grassi saturi fanno male, e fanno ingrassare. Purtroppo alcuni alimenti che piacciono molto ne sono ricchi, ed è difficile rinunciare del tutto.

Per esempio snack e merendine industriali, che spesso per comodità scegliamo per colazione. Burro e strutto, che rendono più saporiti alcuni cibi. La frittura, le carni grasse come la salsiccia, e i formaggi grassi.

Insomma in tantissimi alimenti. E fanno male perché essendo difficili da metabolizzare, si accumulano nel sangue, dando vita al colesterolo, predisponendo a malattie cardiovascolari.

E poi fanno ingrassare. Ma, come detto, spesso è difficile rinunciarvi. Alcuni studi però hanno dimostrato che possiamo mangiarli senza mettere su peso se però lo facciamo in certo modo. Scopriamo come.

Grassi saturi: mangiarli senza ingrassare

I grassi saturi fanno male e su questo siamo tutti d’accordo. A differenza di quelli insaturi, che invece sono utili all’organismo. In una corretta alimentazione i grassi totali non dovrebbero superare il 30% del fabbisogno quotidiano, e quelli saturi in particolare non dovrebbero superare il 10% delle calorie introdotte giornalmente.

La cosa migliore è limitare il più possibile gli alimenti di origine animale e i prodotti confezionati dolciari. Molto meglio prediligere carboidrati complessi, frutta secca e pesce azzurro. Secondo uno studio dell’Università di Aberdeen in Scozia e pubblicato su Nature Communications, è però possibile mangiare grassi saturi senza ingrassare.

Cosa rivela lo studio

I ricercatori hanno analizzato un campione di due gruppi di uomini. Uno composto da affetti da diabete di tipi 2 e che non faceva esercizio fisico, l’altro da atleti avvezzi all’allenamento costante. Per un certo periodo i ruoli si sono invertiti: mentre gli atleti sono stati fermi e si sono astenuti da ogni tipo di attività fisica, i componenti dell’altro gruppo hanno fatto esercizio per 5 ore alla settimana. Il tutto dopo l’ingestione di grassi. Cosa è stato scoperto?

Come riporta il NYPost, la professoressa Dana Dawson, presidente del dipartimento di medicina cardiovascolare dell’Università di Aberdeen, ha spiegato: “Abbiamo scoperto che gli atleti immagazzinano e utilizzano intensamente i grassi saturi per l’attività fisica ad alte prestazioni e, viceversa, nelle persone con diabete di tipo 2, abbiamo osservato prevalentemente l’immagazzinamento”. Ma “dopo otto settimane di programma, gli atleti sedentari e i diabetici che facevano attività fisica metabolizzavano i grassi in in un modo simile”. Insomma, con sole 5 ore di attività fisica a settimana anche senza nessuna dieta si può perdere peso. Sconsigliamo comunque l’abuso di grassi, che fanno male.