Ikea, con questa nuova app la tua casa diventa intelligente | Abbatti i consumi energetici in due clic, scaricala subito

IKEA verso nuovi orizzonti: tutto sull’app del colosso svedese che ti svolta la vita sui consumi energetici: scaricala.

Sembra ieri quando è sbarcata in Italia, a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, per miracol mostrare. È entrata subito nelle case degli italiani, rivoluzionandole e trasformandolo con prodotti di una certa qualità, a un costo irrisorio paragonato ad altri competitor.

Ebbene sembra ieri, sono passati in realtà 35 anni dall’inaugurazione del primo negozio IKEA in Italia, nulla è più come prima. IKEA nel frattempo non è rimasto immobile a crogiolarsi sugli allori, questo forse il suo segreto che va oltre il concept rivoluzionario e innovativo del fai-da-te (se vuoi) 2.0. Si sta adeguando ai tempi per restare costantemente in hype.

La super azienda multinazionale svedese fondata da Ingvar Kamprad, specializzata nella vendita di mobili, complementi d’arredo e altra oggettistica per la casa che ha sfondato il muro dei 500 Store fisici in 62 paesi a livello globale, il 70% di questi in Europa.

Ma che ormai si è ramificata anche negli Stati Uniti e Brasile, in Canada e in Asia, negli Emirati Arabi Uniti, in Marocco e perfino in Australia, ha deciso di varcare nuovi orizzonti, puntando a una nuova funzionalità che potrebbe ricambiare ancora una volta le carte in tavola, riscrivendo la storia sui consumi energetici.

IKEA e la nuova funzionalità Energy Insights

La gestione energetica è stata oggetto di discussione negli ultimi tempi e, poiché sempre più proprietari di case esprimono interesse per la prospettiva, i produttori e altri professionisti della casa intelligente hanno iniziato a vedere un’altra fonte di guadagno. Figuriamoci se IKEA non poteva rispondere presente.

Il colosso svedese ha recentemente lanciato una funzionalità Energy Insights sulla sua app con la quale annuncia l’intenzione di lanciare una presa intelligente per il monitoraggio energetico “Inspelning”, previsto per il prossimo ottobre.

Così monitori quanto consumi (e spendi)

Utilizzando una presa come monitor, infatti, IKEA ha studiato un modo semplice e intuitivo per permettere agli utenti di monitorare il consumo di energia praticamente per “qualsiasi dispositivo”, basta che sia Inspelning, ossia collegato allo smart hub Dirigera di Ikea. Ovviamente.

La funzionalità verrà sperimentata in autunno a casa IKEA, in Svezia, ma come parte di un programma pilota, che secondo la società aiuterà a raccogliere informazioni su come la funzionalità può essere implementata in altri mercati. Secondo Ikea, Energy Insights sarà in grado di offrire dati in tempo reale sul consumo di energia e sui prezzi dell’elettricità. Bella svolta, solita IKEA.