Marketplace di Facebook: con questo trucco riuscirai a vendere tutti gli oggetti usati che hai in casa in questione di ore | Hai una vetrina a disposizione, usala così

Svolta su Marketplace. Ecco il trucco sull’e-commerce di Facebook che va per la maggiore, con quale venderai tutti i tuoi oggetti.

Dicesi marketplace un luogo ormai più virtuale che fisico dove avvengono degli scambi commerciali paragonabili a dei veri e propri supermercati online. Potere dell’e-commerce anche se differisce da Amazon per la comrpavendita essenzialmente tra privati.

Ormai non se ne contano più. Per l’abbigliamento il più in hype (nonché remunerativo) è Vinted, per le amate Sneaker c’è StockX, tanto per citarne qualcuno di credibile, a differenza di Panda Buy, finito nel polverone delle critiche (e non solo) per una valanga di fake. Per tutto il resto c’è il Marketplace di Facebook, garantisce Mark Zuckerberg.

È online da 20 anni, riuscendo sempre ad avere credibilità nel Mare Magnum dei marketplace, basato su una piattaforma web 2.0 scritta in vari linguaggi di programmazione, disponibile in oltre 100 lingue (in italiano dal 2008) e, tanto per capire di cosa si sta parlando per quei pochi che non lo conoscono o non lo usano, ha sfondato da tempo il muro dei due miliardi attivi mensili.

Funziona perché sempre più utenti usano metodi davvero efficaci: con una vetrina a disposizione, un utente riesce a vendere tutti gli oggetti usati, in poco tempo. I feedback positivi di tantissimi internauti a conferma della bontà dell’idea.

La forza della strategia omicanale

Come in qualsiasi altra piattaforma di vendita online, è importante tenere conto di alcune considerazioni affinché le pubblicazioni abbiano successo e si possa vendere ciò che offriamo, con relativo guadagno. Una strategia molto utilizzata è la cosiddetta omincanale, ossia basato su un approccio deciso verso il touchpoint del cliente, su tutti i canali.

Il primo passo per massimizzare le vendite sul Marketplace di Facebook è adottarla, ciò significa non limitarsi solo a una piattaforma, ma presenti anche con i stessi capi ma su più canali di vendita (non ultimo quello di WhatsApp, tra l’altro sempre Meta). Il concept è quello di raggiungere un pubblico più ampio e diversificato, sfruttando le diverse modalità con cui i consumatori interagiscono ed effettuano acquisti online.

Funzionalità consigliate per il Makertplace di Facebook

Il Marketplace di Facebook, inoltre, offre una serie di funzionalità che possono essere utilizzate per aumentare le vendite. Uno dei più notevoli è la comunicazione diretta tra venditore e cliente, che facilita l’attenzione personalizzata e la rapida risoluzione di dubbi o preoccupazioni.

La possibilità di elencare i prodotti gratuitamente o segmentare gli annunci a pagamento in base al pubblico di destinazione migliora la visibilità e l’efficacia delle vendite, ancora meglio ottimizzando i post: immagini di alta qualità, tanti dettagli del prodotto, descrizioni accattivanti ed esaurienti ma veritieri. Nel rispetto della politica del Marketplace di Facebook è importantissimo l’utilizzo di tag pertinenti, da ricerca magari per scoprire quelli più in hype e avere una classificazione top dei prodotti. Per tutto il resto c’è il vostro spiccato senso per la vendita.