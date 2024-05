Arriva l’estate e con lei anche gli scarafaggi: il trucco fai da te per annientarli | Ti basta un cucchiaio di questo ingrediente: ce l’hai già

Con l’arrivo della bella stagione fanno capolino anche gli scarafaggi. Questi orridi insetti possono essere annientati con questo trucco.

Possiamo dire senza timore di essere smentiti che gli scarafaggi sono tra gli insetti più odiati in tutto il mondo, se non i più odiati in assoluto.

Orribili a vedersi neri e veloci che corrono, fanno ancora più ribrezzo quando volano. Repellenti, brutti, disgustosi e pericolosamente resistenti. Si dice che riuscirebbero a sopravvivere ad una guerra nucleare, e probabilmente è vero.

Chi ha avuto la sfortuna di averci a che fare almeno una volta nella vita sa che è così. Se ne vedi uno in casa quasi sicuramente ce ne sono altri, ed è molto difficile debellare un’ infestazione se non con personale addetto. E a volte non basta nemmeno quello.

Purtroppo la loro presenza, al di là del ribrezzo naturale che provoca, è anche pericolosa. Vivendo praticamente nella spazzatura e nelle fogne, sono portatori di malattie e infezioni. Si aggirano infatti sui mobili, tra gli utensili e il cibo infettando ovunque con saliva ed escrementi. Come fare? Esistono diversi metodi naturali, vediamo il trucco fai da te più utilizzato.

Scarafaggi: il trucco per combatterli

Se mai dovessi vedere uno scarafaggio aggirarsi per la tua cucina, di sera quando accendi la luce, non disperare, non è detto che ci sia una vera infestazione. Potrebbe essere un esemplare andato in “avanscoperta” a cercare cibo.

La prima cosa da fare è cercare di scoprire da dove è uscito. In genere si annidano negli stipiti delle porte, nei battiscopa, nelle fessure, nei mobili. Sotto il frigorifero, sotto il lavello, nelle tubature. Principalmente si trovano in cucina, ma non disdegnano il bagno, la soffitta e lo scantinato. Generalmente camminano raso muro, quindi scoprire che percorso fanno potrebbe essere molto decisivo. Dopodiché ecco come combatterli.

Il rimedio fai da te

Uno dei rimedi fai da te più popolari per combattere gli scarafaggi in casa è l’utilizzo di zucchero e bicarbonato. Si tratta del classico rimedio della nonna, come si usa dire. Ti basterà preparare una miscela composta dalla stessa quantità dell’uno e dell’altro, che può variare a seconda da quanto bisogno hai. Per esempio 50 grammi di zucchero e 50 grammi di bicarbonato, da distribuire negli angoli, in prossimità di crepe e lungo il muro dove hai visto camminare l’orrida bestia.

Che sarà attirata dallo zucchero e mangerà entrambi. Venendo eliminata dal bicarbonato di sodio ingerito. E addio scarafaggi.