Cuocere a forno spento, ecco tutti i piatti che puoi preparare usando solo il calore residuale | Risparmi il 30% di energia

Numerosi i piatti che puoi preparare a forno spento sfruttando semplicemente il calore residuale. Il 30% dell’energia viene risparmiata.

Adesso sappiamo bene che susciteremo l’ilarità di molti di coloro che in questo momento ci stanno leggendo. Potrebbe sembrare realmente assurdo, ma la realtà è che si può cucinare con il forno spento. Forse qualcuno ricorderà l’ilarità che era stata suscitata lo scorso anno, quando qualcuno parlò della possibilità di cucinare con il gas spento.

Potrebbe sembrare veramente assurdo, ma in fondo per riuscire a risparmiare si potrebbe provare veramente di tutto. Quindi, perchè mai non tentare anche a cucinare con il forno spento?

In fondo occorre fare un chiarimento veramente doveroso. Abbiamo e stiamo parlando non di forno freddo, ma di forno spento e scopriremo che c’è una differenza tra le due. Quello che vedremo è un trucco veramente furbo che ci descrive niente meno che la food blogger più nota del momento, sì, Benedetta Rossi. La marchigiana ha spesso dimostrata di essere casalinga, cuoca e moglie come moltissime altre donne che la seguono.

Proprio da lei un piccolo escamotage per riuscire a ridurre i tempi di cottura e di ottenere quindi, un risultato finale, che sia veramente ottimale. Insomma, una serie di piatti da provare assolutamente.

La cottura a forno spento

Ma veniamo alle questioni pratiche, come è possibile pensare di cucinare con il forno spento? Ebbene, innanzitutto si risparmia una grande quantità di energia andando a sfruttare il calore residuo. Il trucco è quello di andare ad accendere il forno con la temperatura e la modalità della ricetta che si vuole preparare. Quindi si spegne l’elettrodomestico qualche minuto prima del tempo totale. Quindi le pietanze possono godere di un forno già caldo e intanto si riesce anche a risparmiare.

Ovviamente ci sono alcuni piccoli consigli sa seguire, come ad esempio l’utilizzo della modalità ventilata, che comunque permette di risparmiare, scegliere quindi delle teglie in grado di mantenere la temperatura ed evitare di aprire e chiudere il forno.

Le ricette perfette

Con questa modalità di cottura, ci sono ricette che vengono meglio di altre. Ad esempio, è perfetta la cottura delle verdure ripiene, ma anche delle torte rustiche e dei ciambelloni, anche se in questo caso, è importante non aprire mai il forno.

Infine, prima a cuocere in questo modo la crostata di mele, permette di ottenere una doratura uniforme, ma la dovrai lasciare in forno per una decina di minuti in più.