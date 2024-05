Carta stagnola, ghiaccio, schiuma da barba e altre stregonerie per risolvere i tuoi problemi quotodiani con il bucato

Bucato perfetto? Con questi trucchi sarà più facile e i tuoi indumenti saranno puliti e profumati in meno tempo.

Tra le incombenze domestiche una di quelle a cui teniamo di più probabilmente è fare il bucato. Tutto ciò che ruota attorno al lavare gli indumenti, compreso lo stiro.

Importante perché vogliamo indossare capi puliti e profumati, ma purtroppo non sempre è facile eliminare le macchie, alcune sono davvero ostinate.

Come non sempre il risultato è bianco, profumato e fresco. E che dire poi del momento dello stiro. Soprattutto quando la famiglia è numerosa, quanto tempo ci porta via?

Con questi trucchi avrai capi perfettamente lavati, puliti e profumati. E stirare sarà molto più veloce. E potrai usare solo ciò che hai in casa.

Bucato perfetto: usa quello che hai in casa

Se c’è una macchia che tutte le mamme temono al rientro del figlio da scuola è quella dell’inchiostro. Una delle più difficili da eliminare, ma non disperare. Puoi coprire la macchia con gel idroalcolico, quello che usi per disinfettare le mani. Lascialo agire 10 minuti poi aggiungi una goccia di detersivo per piatti e strofina con un vecchio spazzolino da denti: la macchia è scomparsa.

Un’altra delle macchie più ostiche è quella di sangue. Il rimedio in questo caso è ancora più semplice: poni l’indumento in una bacinella, posiziona un cubetto di ghiaccio sulla macchia e versavi sopra dell’acqua molto fredda. Quando il ghiaccio si scioglierà, sparirà anche la macchia.

E prova anche questi

Quante volte ti è capitato di indossare la tua maglietta o camicetta preferita e accorgerti di averla macchiata con il trucco? Nessun problema, corri nell’armadietto di tuo marito, è lì che si nasconde la tua arma segreta: la schiuma da barba. Spruzzane una dose generosa sulla macchia di trucco, lasciala riposare circa una decina di minuti dopodiché strofina delicatamente con un panno umido fino a farla scomparire del tutto.

Hai animali domestici? I tuoi amici a quattro zampe ti riempiono di amore, ma anche di peli. Che è difficile togliere perché penetrano nei tessuti e restano incastrati. Quando fai il bucato, infila nel cestello della lavatrice tanti pezzi di spugna. Cattureranno tutti i peli. Infine, ecco il jolly. Ti piacerebbe stirare in metà tempo? Semplice: rivesti l’asse da stiro con carta stagnola. Riflettendo il calore, riuscirai a stirare i capi anche nella parte inferiore, e non ci sarà bisogno di girarli, in questo modo impiegherai la metà del tempo.