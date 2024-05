Pulizia del bagno, usa questi ingredienti della cucina e verrà profumato e pulito come quello di un hotel | Trucco a costo zero

Puoi pulire perfettamente il bagno utilizzando alcuni ingredienti che puoi trovare in cucina, in questo modo sarà perfetto e profumato.

Se la pulizia è la tua più grande ossessione, con ogni probabilità anche quando vai in vacanza, la prima cosa che fai in albergo è controllare se la camera e soprattutto il bagno siano puliti ad arte. Una vera e propria ossessione che anche a casa non ti lascia di certo in pace.

Siamo certi che, alcuni di voi che ci stanno leggendo in questo momento, quando vanno in un negozio di prodotti per l’igiene comprano prodotti su prodotti per riuscire a trovare il migliore. Ma cosa si vuole da un qualunque detersivo? Che sia profumato? Che riesca a scrostare le superfici? Ancora meglio, che sia in grado di far durare la sensazione di pulito a lungo.

Certo, trovare tutto questo in un solo prodotto non è certo semplice, senza dimenticare poi, che acquistare prodotti a prezzi che siano accessibili a tutti, non è così semplice come si possa pensare. L’inflazione ha colpito duramente anche i prodotti per l’igiene della casa e la cura della persona.

Ma se ti dicessimo che puoi avere un risultato perfetto, anche con un prodotto che che puoi trovare a casa a costo quasi zero?

L’alleato che non ti aspetti

Ma se ti dicessimo che in casa, per la pulizia del tuo bagno hai un prodotto che non avresti mai pensato di utilizzare? Sempre che a dispetto di tutti i prodotti specifici per il bagno, il miglior alleato per pulire le superficie con muffa e umidità è il sapone che usi in cucina per lavare i piatti.

Lo dovrai unire con l’aceto e inserire all’interno di uno spruzzatore in modo tale da poterlo applicare docilmente su tutte le superfici, compresa la rubinetteria. Un composto efficace sia per disinfettare che per sgrassare e togliere il calcare.

Preparazione della miscela

Per poter avere il miglior composto in assoluto per la pulizia delle superfici del bagno, all’interno della bottiglia devi unire la stessa quantità di acqua e aceto, a questo punto lasciarlo riposare, prima di aggiungere un goccio di detersivo per i piatti, il gioco è fatto.

Un composto veramente efficace, che potrai applicare in maniera molto semplice, con una spugna che sia sufficientemente ruvida per grattare via lo sporco. Un trucco assolutamente da provare.