Quanto tempo rimani seduto sul water? Non andare oltre questo, lo raccomandano i medici o pregiudichi la tua salute

Il brutto vizio di molti italiani più pregiudicare la salute senza volerlo. L’importante raccomandazione dei medici.

C’è chi legge il giornale, che sia un fumetto, un libro o un volantino fa lo stesso, mentre aspetta. Una moda che andava per la maggior fin quando non solo esplosi gli smartphone. Ora sul cellulare si scrollano notizie, si ficcanasa sui social, si gioca perfino sul water mentre si aspetta il fatidico momento.

Una prassi. Ma c’è chi va oltre. Tutto figlio di un falso storico… da fumatori. Ci si prende un caffè senza volerlo, perché dopo il caffè è obbligatorio fumarsi una sigaretta, per andare meglio in bagno. Niente di più falso, soprattutto niente di più dannoso per la nostra salute.

Come confermano molti medici, vero è che queste sostanze aumentano la produzione di alcuni ormoni e neurotrasmettitori che attivano la peristalsi intestinale (movimento involontario dei muscoli), per incoraggiare il corpo a spostare le feci più velocemente.

Ma tutto è fuorché una genialata. Una buona idea? Per niente affatto, in quanto il nostro corpo può diventare ulteriormente dipendente da queste sostanze per defecare, ma la conseguenza è una riduzione del normale movimento intestinale.

Mai trattenere lo stimolo

Anche se dipende da molti fattori, da persona a persona e soprattutto dal loro stato di salute, nella norma bisognerebbe andare un paio di volte in bagno a defecare, in una situazione normale. Mai trattenere lo stimolo, piuttosto scappa in bagno appena puoi.

Ogni volta che lo trattieni, infatti, le feci risalgono un po’ e il retto riassorbe parte dell’acqua contenuta in essa, seccandole e rendendo più difficile il passaggio di evacuazione, un processo che non fa certo bene al nostro corpo.

Rimedi più utili di uno smartphone

Spesso le cose non si muovono così velocemente come vorremmo, e qui la stitichezza non è detto che c’entri qualcosa. Sono solo le feci non si sono ancora spostate nel retto. Bisogna tener presente che a volte le feci impiegano del tempo per raggiungere la posizione corretta attraverso il canale, forzare questo movimento non è affatto consigliabile. Ciò non vuol dire sta minuti e minuti in bagno. Primo perché fa male a gambe, glutei e schiena.

Poi perché, sempre molti medici, una volta che senti l’impulso e ti siedi, ci vogliono dai 30 secondi a un minuto come margine di tempo per defecare. Possiamo velocizzare questo processo, ricordandoci però che ogni volta che esercitiamo pressione su quella zona, corriamo il rischio di lesioni e disagio. Meglio appoggiare i piedi su un piccolo sgabello o alzare le braccia sopra la testa, allungando il busto, piuttosto che stare al telefonino, un devi0ce che utilizziamo già troppo di per sé: i tuoi occhi, la tua testa e il tuo corpo in generale ti ringrazierà.