Bacio a prima vista? Se ti è successo sei tra i pochi fortunati | Ecco come influenza il corso e la qualità della tua relazione

Se hai dato un “bacio a prima vista” allora la tua relazione può avere maggiori probabilità di successo: ecco perché.

Sono tanti i miti che sono stati sfatati o spiegati dagli esperti anche in merito alle relazioni d’amore, tra questi c’è quello del cosiddetto bacio o amore a prima vista, un evento che spesso dai più scettici viene considerato come irrilevante.

In realtà un team di psicologi ha spiegato che quando si crede nel valore di un bacio a prima vista, allora si è tendenzialmente dei romantici, e si dà un valore importante a tutte queste esperienze nella fase dell’innamoramento.

Infatti, è stato poi dimostrato, che è questa convinzione che fa sì che vivere un periodo di innamoramento sia di buon auspicio e possa influenzare positivamente anche il resto della relazione fra due persone.

Lo studio è stato pubblicato su Frontiers of Psichology e ha spiegato nel dettaglio come il primo bacio può avere ripercussioni sul tempo passato insieme successivamente.

Lo studio

I ricercatori hanno determinato e appurato il fatto che il bacio è anche uno strumento di selezione del proprio compagno o della propria compagna di vita, on quanto permette di avvicinarsi all’alto in modo tale da valutare una serie di aspetti della persona, come l’odore o il suo sapore.

Successivamente le percezioni che sono scaturite da questo primo bacio hanno un potere che non avremmo mai immaginato, ovvero quello di plasmare la relazione in certi particolari aspetti.

Essere Romantici

Molte persone ciniche bollano l’essere romantici come qualcosa di ingenuo, mentre invece avere fede nella relazione e lasciarsi trasportare dalle emozioni positive può dare un enorme contributo alla buona riuscita della coppia. Certo, alcuni possono esagerare anche nella romanticheria, attribuendo emozioni troppo forti a un evento che in realtà non ha significato molto per l’altro, oppure restando nel passato e rifiutandosi di accettare l’evolversi di una relazione che ovviamente avrà diverse caratteristiche dopo i primi tempi.

Chi tende a idealizzare il partner ha maggiori probabilità di notarne meno i difetti e quindi di esserne molto meno investito rispetto all’altro. Insomma, in qualunque modo sia possibile, è sempre giusto giungere a un buon equilibrio della coppia: la sola regola è il benessere di tutti i componenti della relazione.