Acquisto nuova casa: spopola la nuova micidiale truffa, è la “Vendita condizionata” | Purtroppo è tutto legale, non cascarci

Si torna a parlare di una nuova truffa, la quale si concentrata sulla vendita degli immobili per coloro che devono acquistare la prima casa.

Come abbiamo avuto modo di spiegare anche in occasione della pubblicazione di articoli precedenti, negli ultimi anni abbiamo avuto modo di poter assistere ai cambiamenti che sono arrivati nel mercato immobiliare, il quale si destreggia tra alti e bassi… per poi fiondare in un nuovo momento di crisi con le vendite in netto calo.

A rendere tutto questo più difficile, poi, troviamo anche la difficoltà a richiedere un mutuo che aiuti nell’acquisto di un’abitazione, come nel caso della “prima casa“.

È stato riscontrato che numerosi italiani non sono più in grado di soddisfare tutte le garanzie richieste dalle banche, motivo per cui possono usufruire del Bonus Prima Casa grazie al quale lo Stato si farà garante dell’acquisto quasi al 90% della somma. Il tutto dipende, ovviamente, dal tipo di reddito del richiedente.

Una zona confort, ovvero una ciambella di salvataggio che è diventata il pretesto perfetto per una nuova truffa da mettere in atto.

Attenzione alla nuova truffa per l’acquisto della casa

Come abbiamo avuto modo di spiegare nel momento in cui possiamo richiedere l’accesso al Bonus Prima Casa questo dovrà seguire le pratiche del mutuo e l’immobile di riferimento, il tutto con la dovuta documentazione, tendo conto che si tratti di una trattativa privata da fare direttamente con il proprietario oppure con un intermediario, come nel caso nel caso di un’agenzia.

Altro dettaglio da non sottovalutare è il seguente: per espletare le pratiche di mutuo possiamo riferirci alla nostra banca, oppure un consulente che faccia per noi una richiesta di accesso al mutuo, inoltre, possiamo fare anche affidamento al consulente bancario che collabora con l’agenzia immobiliare… ed è proprio qui che si annida la truffa.

Non cadere nella rete dell’inganno per la “vendita condizionata”

Si sta facendo sempre più spazio la “vendita condizionata” che sta comportando una serie di eventi spiacevoli per moltissime persone in procinto di comprare un immobile. Facciamo riferimento a un contratto che vincola l’acquirente e il venditore ad affidare all’agenzia immobiliare e completamento della compravendita dell’immobile, affidandosi così e ai loro consulenti per espletare le pratiche di mutuo.

Nel frattempo, secondo quanto reso nato dalla stampa nazionale, sarebbe aumentato dismisura il numero di agenti immobiliari poco onesti che non farebbe arrivare ai proprietari della causa proposte che potrebbero accettare solo ed esclusivamente perché il compratore vuole provvedere autonomamente all’espletamento delle pratiche di mutuo. Dunque, per evitare di imbatterci in questa rete, assicuratevi che l’agente immobiliare dove è possibile organizzi un incontro direttamente con il proprietario della casa di riferimento, così da completare con lui la trattativa e poi procedere a un eventuale compromesso e tutto ciò che segue.