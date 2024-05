Patente, se leggi “codice 78” sei nei guai: per guidare tutte le tipologie di auto dovrai rifare l’esame pratico daccapo | Un disastro colossale

Ti stai preparando per conseguire l’esame della patente? Fai attenzione al codice 78 perché senza nemmeno accorgertene potrai guidare solo un determinato tipo di macchine.

L’esame della patente di guida ha subito non poche variazioni nel corso degli anni, una di queste riguarda l’introduzione dei mezzi con cambio automatico.

I criteri di accesso, invece, rimangono sempre gli stessi: conseguimento dei 18 anni e residenza, insieme alla cittadinanza italiana. Il tutto avviene con dei corsi messi a disposizione della scuola guida che prepara chi vuole prendere la patate sia all’esame orale e successivamente alla pratica.

Insieme all’iscrizione alla scuola guida, poi, si avrà accesso al documento denominato “Foglio Rosa” che concede di esercitarsi in auto, anche nel traffico, ma solo ed esclusivamente se al nostro fianco abbiamo una persona che abbia più almeno 10 anni di patente.

Il tutto non finisce di cero qui perché c’è un’altra cosa alla quale dobbiamo prestare attenzione. Ecco di cosa si tratta nello specifico.

Fai attenzione all’esame di guida per ottenere la patente

L’esame per il conseguimento della Patente di Guida si articola in due modi: teoria e pratica, infine si otterrà il documento di guida. Quest’ultimo verrà effettuato a bordo dii un’auto con al fianco l’esaminatore che ci farà percorrere un percorso a sua discrezione, per verificare le nostre conoscenze dei segnali stradali, la guida e tutto ciò che è necessario.

Nel corso degli ultimi anni, poi, sono state messe a disposizione due tipi di automobili sia quella con cambio automatico che manuale, entrambe legate all’articolo 78 del Codice UE armonizzato.

Ecco cosa succede con il codice 78

Il codice 78 verrà indicato nella patente di chi ha superato l’esame di guida, ma questo specificherà che la persona in questione avrà sostenuto il test con una macchina che abbia esclusivamente il cambio automatico. Sulla base di tale motivazione, quindi, la persona in questione avrà una limitazione che potrebbe porlo di fronte ad eventuali sanzioni: potrà guidare solo ed esclusivamente macchine con cambio automatico.

A quanto pare, così secondo quanto sancito, la persona in questione non potrà guidare macchine che abbiano il cambio automatico, differentemente se si sostiene l’esame di guida con una macchina che abbia quest’ultimo potrà guidare tranquillamente qualsiasi tipo di automobile. In questo frangente dovremmo, sempre e comunque, tenere conto dei limiti di cilindrata diretta neopatentati.