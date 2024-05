Mangia 3 uova al giorno, non importa la quantità ma la combinazione con altri cibi | Metti sempre nel piatto questi alimenti e il colesterolo non si alza

Se vuoi abbassare definitamente il colesterolo, allora devi mangiare 3 uova al giorno, ma attenzione ai cibi con cui le abbini.

Sul consumo di uova da sempre si divide nettamente la popolazione italiana. Da una parte c’è chi dice che fanno bene, dall’altra chi invece è convinto nel dire che siano causa di colesterolo all’interno del corpo. La verità è che l’uovo è un alimento molto importante per la nostra dieta, ma occorre saperlo utilizzare.

Quindi a questo punto ci si chiede in che modo le uova possono essere inserite all’interno della dieta e se esistono degli alimenti da abbinarvi. In particolare il dubbio è quante uova al giorno possono essere consumate per non avere effetti collaterali.

Perchè se tempo fa si credeva che l’uovo fosse un alimento potenzialmente dannoso, oggi si è scoperto che non è affatto così e che invece sarebbe addirittura salutare. Senza considerare che, vista la semplicità di preparazione, l’uovo può essere un vero e proprio alimento salvacene.

A questo punto, cerchiamo di comprendere qualcosa in più su questo alimento che ha anche una serie di importanti benefici. Scommettiamo che da domani ne consumerai una quantità di gran lunga maggiore.

L’uovo che fa bene

Innanzitutto chiariamo che l’uovo è una fonte molto importante di proteine. L’organismo è in grado di digerire l’uovo lentamente, godendo di un senso di sazietà per un periodo molto più lungo. in questa maniera permetterebbe di evitare che si consumino i carboidrati che sono un vero e proprio problema per chi vuole perdere peso. Quelle delle uova sono proteine molto importanti, in quanto in grado di aumentare la massa muscolare.

Ricco di acido linoleico, Omega 6 e Omega 3. Al suo interno un gran numero di vitamine tra cui la D, la A e alcune del gruppo B. Non mancano poi fosforo, iodio e selenio. Inoltre, secondo uno studio specifico il consumo di uova permetterebbe di migliorare il livello di colina e colesterolo buono.

Attenzione a come li abbini

Quindi gli studi ci dicono che è possibile consumare fino a 3 uova al giorno, ma si rivela indispensabile prestare attenzione a quelli che sono gli alimenti con cui vengono abbinati. La scelta migliore sarebbe quella di abbinare le uova con altri cibi con grassi saturi.

Attenzione poi, anche alla cottura, la migliore in assoluta è l’uovo alla coque, l’opzione migliore in assoluto, Da evitare la frittura.