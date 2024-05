Ipertensione arteriosa: con questi 5 alimenti la tieni sotto controllo | Sono tutti buonissimi, corri al supermercato e riempi il carrello

L’ipertensione è una condizione subdola e silenziosa. Tienila sotto controllo anche con la dieta, ecco gli alimenti da preferire.

L’ipertensione è una condizione che riguarda moltissime persone, le quali spesso nemmeno si accorgono di averla, se non con un controllo casuale.

Si tratta, come spiega Humanitas: “Dell’elevata pressione del sangue nelle arterie, che è determinata dalla quantità di sangue che viene pompata dal cuore e dalla resistenza delle arterie al flusso del sangue”.

Ne soffre circa il 30% della popolazione, e una volta scoperta, va trattata adeguatamente dal personale sanitario che se necessario prescriverà dei farmaci.

Ma come ben sappiamo la salute passa anche dalla tavola. Scopri i giusti cibi da introdurre nella tua alimentazione per tenere sotto controllo l’ipertensione arteriosa.

Ipertensione arteriosa: i cibi per tenerla sotto controllo

Il problema principale dell’ipertensione arteriosa è che difficilmente ci accorgiamo di soffrirne. Ma pur non essendo una malattia, è una condizione che determina diversi fattori di rischio a livello cardiovascolare. Può comportare infatti ictus, angina, infarto. Uno degli alimenti che in genere viene consigliato di ridurre o eliminare è il sale, che fa aumentare la pressione. Ma spesso non ci accorgiamo di assumerlo anche sotto forma di bibite o cibi processati come salumi, snack e condimenti.

Ecco perché è molto importante fare attenzione a tutto ciò che si mangia e prediligere frutta e verdura. Ma possiamo anche introdurre nella nostra dieta alcuni alimenti che secondo gli esperti aiutano a tenere sotto controllo la pressione del sangue. Qualche esempio? Le banane, che sono ricche di potassio. È dimostrato che questo nutriente abbassi la pressione.

Ecco cosa devi mangiare

Se soffri di ipertensione ti avranno sconsigliato l’uso del sale. Al suo posto per insaporire i cibi usa erbe e spezie. Non solo daranno più gusto ai tuoi alimenti, ma hanno anche la capacità di ridurre la pressione sanguigna. Potere che ha anche il cioccolato fondente. Il cacao di cui è ricco contiene i flavonoidi, antiossidanti che dilatano i vasi sanguigni riducendo la pressione. Meglio scegliere un cioccolato tra il 70 e l’85%, ma non esagerare se non vuoi ingrassare. Un altro alimento utile allo scopo è la frutta secca: noci, nocciole, pistacchi contengono molto magnesio e potassio.

Infine anche il consumo regolare di yogurt sembrerebbe ridurre la pressione sanguigna, soprattutto se arricchiti con prebiotici. Secondo un’analisi pubblicata sulla rivista Hypertension, riporta Infobae, “il consumo frequente di probiotici riduce la pressione sanguigna sistolica (il numero più alto) di quasi 3,6 mmHg e la pressione diastolica (il numero più basso) di circa 2,4 mmHg”.